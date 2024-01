Con satisfacción por el deber cumplido en los rostros de la Expedición Dakar por la Vida cruzaba el Elefante Rosa la línea de meta en la última etapa del Dakar Classic en Yanbu, en un duodécimo puesto que colocaba a Rafa Lesmes y su equipo en la primera posición de la categoría de camiones y en el noveno puesto de la general scratch en la que el piloto grancanario debutaba al volante de su camión.

Más allá de su clasificación deportiva en el Dakar Classic, Lesmes y su equipo conseguían completar cada una de las etapas para mantener vivo su mensaje sobre la importancia de la detección del cáncer de mama en los hombres y en las mujeres, utilizando el llamativo color rosa de su camión para llamar la atención en cada kilómetro recorrido por las carreteras saudíes.

El veterano piloto isleño se mostraba feliz al término de la exigente prueba, afirmando que: "Superamos el Dakar, un reto que nos puso a prueba en cada kilómetro". "La última etapa fue un verdadero desafío con una visibilidad casi nula debido a la polvareda levantada por los vehículos, pero a pesar de los peligros y el estrés, logramos adelantar a otros competidores, manteniendo un ritmo constante y seguro", añadió.

Lesmes quiso recalcar que en su caso, "nuestra victoria va más allá de los trofeos, porque stamos aquí para llevar un mensaje de esperanza y alegría a aquellos que luchan contra el cáncer de mama y cada kilómetro recorrido, cada desafío superado, estuvo dedicado a ellos."

Tabatha Romon, copiloto de la expedición, reconocía que "no he podido parar de llorar durante toda la jornada, es muy emocionante, es mi primer Dakar y estoy muy agradecida de que sea por esta causa tan bonita y en este equipo tan maravilloso". “Hemos sufrido un poco al final de la etapa, ha sido dura, con mucho polvo, jornadas en las que no veíamos nada, nuestro campeón rosa se ha portado como lo que es, un campeón”, resaltaba emocionada.