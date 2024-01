Ganar su primera Copa de la Reina se ha convertido en una cuestión de estado en el seno del Hidramar Gran Canaria al que solo le falta el entorchado copero para tener en sus vitrinas todos los trofeos nacionales en la élite del voleibol femenino.

En dos ocasiones se le ha escapado de entre los dedos en la gran final. En 2021, en el CID, era el Feel Alcobendas quien superaba a las amarillas en una final de infarto que se decidía con polémica en favor de las alcobendenses (2-3), tras un ace de Helia González que el línea del partido apreciaba fuera ante el desacuerdo unánime de la parroquia local, en un punto que a la postre fue decisivo en el desarrollo de la final. La segunda oportunidad perdida tenía lugar el año pasado en Sant Cugat, donde el Tenerife Libby's La Laguna derrotaba (2-3) en la muerte súbita a un Olímpico que era el principal favorito al título.

Exentas del choque de cuarto

Su condición de cabezas de serie, al finalizar la primera vuelta como segundas clasificadas de la Liga Iberdrola, permite a las grancanarias estar exentas de jugar los cuartos de final, teniendo que esperar rival para la semifinal que se jugará el sábado (18.30 horas) del partido de cuartos que se disputará el viernes (19.00 horas) entre el anfitrión, el FR PRO Vóley Cajasol y el Tenerife Libby's La Laguna, quien estrenará entrenador en la Copa tras la destitución de Miguel Rivera tras ser superado con contundencia en el CID en el último partido de liga (3-0). El presidente de la entidad lagunera, David Martín, será el encargado de dirigir al equipo en el torneo del KO.

Las locales llegan a la cita en plenitud de confianza tras derrotar en su último compromiso liguero al por entonces líder, el Avarca de Menorca (0-3), un resultado, que unido al triunfo del Olímpico, devolvía el liderato a las grancanarias. Por su parte, el Haris llega con muchas dudas en su equipo, pero con ganas de reivindicarse en un torneo en el que hay que recordar que defienden su corona de campeonas.

El estar exentas de jugar la primera ronda no es del todo beneficioso para un Hidramar Gran Canaria que afrontará una eliminatoria ante un rival que solo conocerá a última hora y sin tener la oportunidad de quitarse los nervios del debut, antes de tener una primera toma de contacto ante un rival que llega rodado y con la moral alta de su choque de cuartos. Esta circunstancia ya les pasó factura en Lugo en la edición de 2022, en la que el Haris dejaba a las grancanarias fuera de la gran final derrotándolas en semifinales.

Por el otro lado del cuadro se encuentran el otro cabeza de serie, el Avarca de Menorca, que se medirá al ganador del choque del viernes entre el DSV San Cugat y el Ocisa Haro Rioja (17.00 horas).

Una pista particular

El CDM Los Montecillos, en Dos Hermanas, es una de las pistas más complicadas para los visitantes en la Liga Iberdrola. Aclimatarse lo antes posible a una cancha con el techo muy bajo, que dificulta el juego alto de los equipos, será vital, de cara a tener opciones de llegar lejos en una nueva edición del Torneo del KO al que llegan las grancanarias como principales favoritas y como líderes del torneo de la regularidad.

Fran Carballo: "Para ganar la Copa tenemos que hacer dos partidos casi perfectos"

El entrenador del CV Hidramar reconoce que "estamos muy ilusionados por intentar traer la Copa para el club, ya que sería la primera vez en la historia". "Estamos pasando una fase muy buena de juego y vamos a ver si la refrendamos con el título", agregó.

Fran Carballo considera que la vitola de favoritos no debe de pesarles, porque "esta plantilla está ya acostumbrada, lleva muchos años peleando por las finales y es lo que las motiva a ellas, verse en un pabellón lleno, jugándose un título".

El grancanario no tiene preferencias sobre su posible rival en semifinales (Cajasol o Haris), porque "vamos a tener que hacer dos partidos perfectos para ganar, te toque quien te toque".

En cuanto a la ventaja o desventaja de no jugar los cuartos, no tiene claro si es o no una ventaja para su equipo ya que "hay quien cree que es mejor porque así llegas rodado a las semifinales y otras que piensan todo lo contrario, porque si pierdes te quedas en cuartos, lo que tenemos que tener claro es que para ganar la Copa tenemos que hacer dos partidos casi perfectos y que da igual todo lo demás".

Carballo señaló que físicamente "las jugadoras están muy bien, quitando alguna molestia leve, no hay ninguna lesionada". En lo referente a la preparación del torneo del KO reconoce que "lo vamos preparando las semanas previas, independientemente de que se siguiera jugando la liga, vamos cargando para que ellas lleguen sueltas a la Copa".

La recuperación del liderato en la última jornada previa a la Copa es visto por el entrenador como "un plus que no esperábamos y vernos ahí arriba es una motivación para nosotras".

Para el estratega grancanario las condiciones especiales de la pista del Montecillo hace que "al entrenar el Cajasol allí todos los días, siempre tienen ventaja, pero la cancha la conocemos ya, sabemos que es oscura, bajita y hay que jugar como sabemos".

Saray Manzano: "Para ganar la Copa tenemos que creer que la podemos conseguir y jugar libres"

La capitana del CV Hidramar Gran Canaria considera que lo que debe de cambiar en esta ocasión para que la Copa viaje hasta la Isla es "la seguridad en cuanto a creer que la podemos conseguir y en jugar libres, sin presión, porque es lo que peor llevamos". "Estamos ahí porque nos lo hemos ganado y pienso que tenemos que jugar para nosotras, para disfrutar y que disfrutando nos llegue el poder ganar este título", apunta.

En la misma línea que su técnico, no tiene preferencias entre el Cajasol o el Haris, Manzano afirma que "jugar contra el Cajasol estaría muy bien porque el pabellón estaría lleno y sería un ambiente muy bonito, aunque también el jugar un derbi canario siempre es especial y más en una Copa de la Reina, porque nos aseguraríamos de que un equipo canario estuviera en la final".

En cuanto al cambio de entrenador en el Haris, comentó que "se veía que al equipo le estaba costando y a la hora de tomar decisiones yo les felicito porque hay que ser valientes para tomar este tipo de decisiones justo antes de una Copa de la Reina, ellas tienen un buen equipo y al final eso es lo que cuenta, porque son las jugadoras las que mandamos dentro del campo, puedes tener más o menos feeling con el entrenador, pero hay que tirar adelante, este torneo es muy especial y seguro que esas chicas van a dar un cambio y que se verá a un Haris totalmente diferente al que todo el mundo espera".

Saray Manzano reconoce que en su interior se ve "levantando la Copa".

Lucre Castellano: "Va a ser una Copa igualada, no tiene nada que ver con la Liga"

La central del CV Hidramar Gran Canaria reconoce que tras perder las dos finales de Copa disputadas hasta la fecha el equipo sigue "con la espinita de quedarnos siempre a las puertas de llevarnos la final, de tenerlo siempre a punto y esperamos que este año se pueda cumplir ya".

Lucre reconoce que la cita copera de Dos Hermanas la ve "igualada, no es lo mismo competir en liga que en una competición como es la Copa de la Reina o un playoff y estoy segura de que todos los equipos van a pelear".

Al igual que el resto de sus compañeras piensa que el rival al que se enfrenten "nos da igual, siempre le hacemos frente a todas así que estamos preparadas para que venga quien tenga que venir".

Su pronóstico como no podía ser de otra manera es el de "levantar la Copa".