Triunfo sin paliativos del Hidramar Gran Canaria que ha superado en tres sets a un Tenerife Libby's La Laguna que no fue capaz de igualar ni en defensa, ni en recepción ni en ataque a las grancanarias que impusieron su ley en el CID con un contundente 3-0 en el marcador.

El encuentro más esperado de la jornada 15 arrancaba con buenas sensaciones, con un parcial de salida de 4-1, con Laura Suárez haciendo daño con su saque, aprovechando Heloiza Pereira y Sulián Matienzo para dar la primera ventaja a las grancanarias.

El Haris lo intentaba, pero se mostraba incapaz de igualar la solidez defensiva y la efectividad en ataque de un Olímpico coral, al que se sumaban Laura Suárez y Caroline Godoi por el centro y Saray Manzano junto a Sulián Matienzo por las alas, para obligar a consumir sus dos tiempos muertos superado el ecuador de la primera manga (16-9).

Mila Collar se estrenaba en su segunda etapa en el Hidramar. El Haris daba señales de mejoría, pero Fran Carballo congelaba el partido con 20-16 en el marcador para reorganizar a sus pupilas.

La reacción de las amarillas no se hacía esperar a pesar de seguir concediendo algunos errores propios que eran subsanados con un misil de Heloiza Pereira que cerraba el primer asalto para el Olímpico con un 25-21 que les daba la primera ventaja.

El Hidramar rozaba la perfección en su recepción, pero daba algo de vida al Haris con sus fallos propios en ataque, a pesar de que Heloiza Pereira, Saray Manzano y Laura Suárez conseguían abrir una brecha de tres puntos que llevaba a Miguel Rivera a pisar el pedal del pánico con un 10-7 en el marcador.

Las laguneras apretaban con Bely liderando la ofensiva y a pesar de las continuas salvadas de Andrea Arocha en la retaguardia, conseguían colocar el 12 iguales tras un nuevo error en ataque de las amarillas, optando el técnico local, Fran Carballo, por pararlo.

El segundo asalto no terminaba de tener un dominador claro, con demasiados errores a ambos lados de la red. El Olímpico no terminaba de sentirse cómodo en la cancha y el técnico local decidía volver a detener el juego para reajustar sus piezas con 17-19 en el marcador.

El Hidramar crecía desde la defensa, con Andrea Arocha en modo spiderwowan una vez más y Laura Suárez levantaba un muro en el centro de la red para recuperar la ventaja, pasando los nervios a Rivera que lo paraba con un 21-20 favorable a las amarillas.

La mejor versión de las grancanarias estaba de vuelta en el momento más necesario para cerrar con un 25-22, con sendos puntos de Laura Suárez y Caroline Godoi, para duplicar su ventaja en el computo global del partido (2-0).

Un set para el recuerdo

Con el viento a favor el Hidramar volaba en el arranque del tercer acto con un 4-0 de salida que obligaba a Miguel Rivera a parar el partido para evitar caer por la vía rápida ante el eterno rival.

El ritmo de las grancanarias era infernal, con Heloiza Pereira y Saray Manzano sacando a relucir las costuras de un Haris que se quedaba sin tiempos muertos antes de llegar al ecuador del asalto (9-2).

El Haris parecía estar groggy ante el repertorio en defensa y en ataque de un Olímpico que no aflojaba y que conseguía minimizar sus errores para no hacer concesiones a su rival, que movía su banquillo en busca de una reacción que no terminaba de llegar, más allá de los arreones de orgullo de Belly, que no bastaban más que para maquillar la superioridad manifiesta de las amarillas en un set que se cerraba con un apabullante 25-7 que cerraba Bea Novoa con un remate por el centro que ponía la guinda a un partido casi perfecto de las locales (3-0).