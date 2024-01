El grancanario Fernando Díaz del Río Soto (Las Palmas de Gran Canaria, 15 de febrero de 2003), el primer campeón de la historia de solo técnico, título conquistado el pasado verano en Fukuoka (Japón), anunció públicamente este viernes su retirada profesional de la natación artística.

A pesar de que no estaba en dinámica del equipo y por lo tanto no había sido seleccionado para el Mundial de Doha del próximo febrero, en el mundo de la natación artística se daba como hecha su retirada, aunque el nadador no lo había hecho público.

Sin embargo, en una publicación en instagram, Fernando Díaz del Río ha explicado este viernes que durante las pasadas vacaciones de Navidad, había sido consciente de que mucha gente desconocía su decisión por lo quería compartirla en sus redes sociales.

"Tras el mundial de Fukuoka y el Europeo junior, decidí poner punto y final a mi carrera como nadador de sincronizada desde la competición profesional. Ahora, con ganas de nuevos proyectos, estoy estudiando Psicología y me está encantando. He encontrado la felicidad fuera de la piscina, pero estoy eternamente agradecido a este deporte", asegura Díaz del Río.

El exnadador, el primer campeón mundial en esta disciplina, una especialidad que debutaba en ese momento, asegura que no puede imaginar "una experiencia de vida mejor durante estos años sin la natación sincronizada".

Valores aprendidos

"Toda la gente que he conocido, que algunos ahora son amigos. Todos los valores aprendidos, la perspectiva de las cosas fundamentales, las experiencias, todos los países visitados, los entrenamientos y competiciones, el espíritu de equipo... Imposible para mí describirlo en pocas palabras. Siempre recordaré esta época con el más profundo cariño. Gracias a todos", asegura en su comunicado.

El paso de Díaz del Río Soto, de Fer por el mundo de la natación artística -sincronizada para él- se ha alargado durante ocho años, aunque en exclusiva solo los tres últimos, porque al principio la combinó con la natación.

El canario empezó porque la disciplina fusionaba sus dos pasiones: el ballet y la natación; y los primeros pasos los dio junto con su hermana.

Se instaló en el CAR de Sant Cugat, tras recibir una beca, y empezó a entrenar de lunes a sábado y entre seis y ocho horas diarias, apoyado por su entorno familiar. En una entrevista con Efe el pasado verano, admitió la importancia de la preparación mental tanto en el deporte como en la vida.