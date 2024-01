Palomeque y Solheimdal, campeones de la prueba reina de la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez

La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez ha recibido a sus campeones en una jornada de deporte al aire libre y el mejor ambiente en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. Un clásico del atletismo, Rubén Palomeque Barrera ha sido el primero en cruzar el arco de meta con un tiempo brillante de 1 hora 8 minutos y 48 segundos (1h8'48") y con el caluroso aplauso de los miles de participantes que le acompañaron con ánimos en los últimos metros de recorrido. Le acompañó en el podio su homóloga femenina, la campeona noruega Live Solheimdal que paró el cronómetro con un tiempo de 1 hora 14 minutos 26 segundos (1h14'26").

La media maratón ha sido el plato fuerte de una jornada de más de doce horas de diversión, música y deporte, que vibró con la llegada del líder masculino Rubén Palomeque, al que siguió en meta Anders Johnny Kjarevik (1h14'02") como segundo clasificado, y Aythami Navarro Pérez (1h14'31") para cerrar el podio de la distancia estrella de la prueba.

Las chicas no se hicieron esperar, para poner la guinda a un día de reencuentro y emoción deportiva en Santa Lucía de Tirajana. Tras la campeona Live Solheimdal, han acompañado a la líder en lo más alto del podio Laura Burzi (1h28'08") en segundo lugar, y Elsa Padrón Vega (1h30'49") en tercer puesto para poner el broche a lo más alto de la clasificación.

La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez llega a todas las edades y se adapta a todos los perfiles de participantes, con distancias para cada nivel en una de las pruebas más participativas con más de 2.800 corredores en total.

El resto de resultados

La Bolaños 10,5 kilómetros ha llenado Vecindario de ilusión, en un recorrido que coronó el suizo Benjamin Ueltschi como campeón con un tiempo de 35 minutos y 21 segundos, seguido de Adonay Rodríguez Domínguez (36'22") y Alberto J. Cabrera Hernández (37'02"). En chicas, los 10,5 kilómetros ha contado con María Tatiana Mujica González (45'21") como la más rápida e cerrar el circuito, apenas unos minutos por delante de la finlandesa Sini Rahkonen (46'08") y Elian Sánchez Acera (47'19") en tercer lugar. Frenética, rápida y explosiva, la BP El Taro 5 kilómetros ha sido un chute de adrenalina con un circuito emocionante que ha tenido a Marcos Javier Hernández Segura (16'49"), Najem Brahim (17'00") y Pablo Alonso Domínguez (17'03") en cabeza; y la campeona femenina, la finlandesa Amanda Virtanen (19'17") junto a Yurena Castrillo (20'07"), y Vanessa Reina (20'45").

Se ha sentido el movimiento en Santa Lucía con las tres modalidades de carrera, que han estado arropadas por una jornada de cielo azul y temperatura de verano, que ha acompañado este sábado. Tanto corriendo, caminando y sobre ruedas, la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez ha vivido una 16ª edición de récord, con un público entregado y con más participantes que nunca.

La Modas Cristal Caminata de la Fruta ha sido uno de los momentos más entreñables, con un circuito accesible cuya recaudación irá íntegra a apoyar la labor de la Asociación Inclusiva Deportiva y Social 'La Canasta' y facilitar la participación de los usuarios/as en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado 2024, que se llevará a cabo en Alcobendas los días 15 y 16 de junio de 2024.

La 'Night Skating' ha subido las revoluciones en una iniciativa diseñada para disfrutar, con una carroza con música que se ha adueñado de Vecidario con ritmo y color, para dar paso a los rollers kids y los rollers federados, que han puesto el toque de adrenalina con sus patines con Daniel José Padrino e Itziar Gutierrez encabezando el pelotón como campeones, recuperando así en esta edición una de las modalidades más populares y aclamadas por los deportistas

De todas las edades, las carreras infantiles llenaron de alegria y color la mañana, que fue entregándose a una fiesta en la que han participado corredores/as de diferentes capacidades y hasta los animales de compañía, para crear un evento que es de la ciudadanía y que se ha consolidado como una prueba que es seña de identidad en Santa Lucía de Tirajana. Hinchables, actividades infantiles, conciertos, zona gastronómica y la música en directo con The Papas and The Mojo y Los Salvapantallas coronaron la noche de sábado, que cerró con éxito un año más esta prueba icónica en la isla.

La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana a través de la Gerencia Municipal de Deportes de Santa Lucía, el Ateneo Municipal de Santa Lucía, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y del programa Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias a través de Canarias avanza con Europa, y la marca Islas Canarias, y la colaboración de Damasi, Sonocom, BP El Taro estación de servicio, Hospiten Roca, Modas Cristal, Club Deportivo 'Chikillos de Vecindario', Physiorelax,, Coca Cola, Tirma, Unión Atlética UAVA, Canary Atheletes, y el Grupo Bolaños.