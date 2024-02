Cinco pruebas más para la saca de los más de 200 windsurfistas olímpicos de 43 países que desde el lunes compiten en Lanzarote por el título mundial iQFOiL. La cuarta jornada comenzó con un viento de entre 14 y 15 nudos del Este, que fue disminuyendo por debajo de los 10 por momentos en algunas zonas. Tampoco faltaron los roles (cambios de dirección del viento), por lo que los participantes tuvieron que hilar fino para no quedarse atrás. Estar arriba en todas las mangas no sería tarea fácil. Con todo, Emma Wilson y Luuc van Opzeeland siguen por tercer día consecutivo en lo más alto de la tabla, mientras la española Pilar Lamadrid no se apea del podio y sube hasta la segunda plaza provisional.

Lamadrid y Wilson resisten en un podio al que se une Katy Spychakov Hoy ha sido el primer día de las Series Finales, con lo que ya hemos visto a la flota dividida en grupo oro y plata. Bronce mundial, Emma Wilson vuelve a demostrar que está en un gran estado de forma y aunque ha pinchado en una de las mangas del día -33ª, su descarte-, en el resto ha mantenido su ventaja con dos nuevas victorias parciales, un segundo y un octavo. De las 15 pruebas que la flota femenina ha hecho hasta ahora, la británica ha ganado nada más y nada menos que 11. Con la plaza en París 2024 ya asegurada Wilson está empujando mucho, es posiblemente una de las participantes que más aprieta y no se lo está poniendo fácil a sus rivales. "Cuando la tienes cerca sabes que va a ser una buena pelea", afirma la segunda clasificada, Pilar Lamadrid. La española recupera un puesto y vuelve a la segunda plaza provisional con un día muy regular y unos resultados 4-7-6-5 en las primeras cuatro mangas. En la quinta y última, la número 2 del ranking mundial no llegó a terminar la regata. "Me retiré porque hice una mala salida y luego me caí al agua, así que decidí que ese sería mi descarte del día porque en el resto de mangas los resultados fueron consistentes en el top". Buen día también el de la israelí Katy Spychakov, que se aúpa hasta el bronce provisional y coge delantera en su clasificación interna para los JJ.OO., y el de la campeona del mundo en 2022 Marta Maggetti. La italiana ha firmado dos primeros y es ahora cuarta, por lo que coge aliento de cara a la intensa jornada que les espera mañana en Lanzarote. Nicolo Renna, el más regular Luuc van Opzeeland no suelta el liderato y comenzó el día adjudicándose la victoria, sin embargo en la siguientes mangas no fue tan regular 8-2-(11)-9. Más consistente ha sido hoy el bronce mundial italiano Nicolo Renna, que ha terminado prácticamente en el podio de todas las pruebas a excepción de la última, la cual descarta. 2-1-3-4-(18) han sido los resultados que lo colocan con la plata provisional. Irrumpe también en el podio el israelí Tom Reuveny, que se juega, además del Mundial, el ir a los JJ.OO. representando a su país. Nacho Baltasar repite como primer español y cuarto juvenil. Es 13º y el décimo puesto, que le permitiría pasar a la jornada final, todavía está a su alcance. Los restantes españoles en el grupo oro son Bernat Tomàs (22º) y Jorge Aranzueque (34º). Mañana, jornada decisiva para estar en las Medal Series Mañana viernes se decide qué 10 windsurfistas de la flota masculina y femenina acceden a las emocionantes Medal Series del sábado, último día del Mundial en el que se disputarán los cuartos de final, semifinal y la definitiva Gran Final con sólo tres competidores en la línea de salida. Todo apunta a que la flota afrontará la prueba de Maratón, un auténtico desafío de resistencia, y otras dos pruebas de formato regata. Un día más, el público podrá ver a la flota desde el espigón de Marina Rubicón. Y los que no tienen la suerte de estar en Lanzarote pueden seguir la regata a través de internet en vivo y en directo en el canal de Youtube de la clase olímpica iQFOiL. La Lanzarote International Regatta está organizada por Marina Rubicón y cuenta con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela, además de con el apoyo institucional del área de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), Promotur Turismo de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y de las entidades privadas Dinghycoach, Naviera Armas y Cabrera Medina (Cicar). Podios provisionales – Día 4 iQFOiL Masculino 1. Luuc van Opzeeland (NED), 28 puntos 2. Nicolo Renna (ITA), 35 puntos 3. Tom Reuveny (ISR), 68,5 puntos ... hasta 118 clasificados iQFOiL Femenino 1. Emma Wilson (GBR), 20 puntos 2. Pilar Lamadrid (ESP), 40 puntos 3. Katy Spychakov (ISR), 58 puntos ... hasta 94 clasificadas