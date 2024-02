El CV Hidramar Gran Canaria busca recuperar la senda del triunfo ante el Cuesta Piedra.

El CV Hidramar Gran Canaria afronta el derbi canario ante el Santa Cruz Cuesta Piedra con la necesidad de recuperar la senda del triunfo para mantener su condición de privilegio como líder de la Liga Iberdrola tras las primeras 20 jornadas disputadas.

El sábado (16.00 horas) las pupilas de Fran Carballo reciben en el CID a las tinerfeñas, penúltimas clasificadas de la tabla y matemáticamente ya descendidas a la categoría de plata, con un balance de dos victorias y 17 derrotas.

Ambos equipos vienen de caer en sus últimos compromisos ligueros. Las blanquiazules perdían en casa ante el Ocisa Haro Rioja Vóley (0-3), mientras que las amarillas hacían lo propio en el CID en la visita del DSV CV Sant Cugat en la muerte súbita (2-3).

En la primera vuelta las grancanarias visitaban la isla vecina en la jornada 9 y se hacían con la victoria por la vía rápida, destacando la actuación de Heloiza Pereira que lideró la ofensiva amarilla con 24 puntos.

En el equipo de Francisco Hernández están destacando este curso Cristina Sanz (colocadora), Meriyén Serrano (central) y Carlota Socas (líbero).

Fran Carballo, entrenador del CV Hidramar. / LP/DLP

Fran Carballo: "El Cuesta Piedra viene sin nada que perder y con la intención de pasarlo bien"

Fran Carballo que la última derrota ante el Sant Cugat "en principio fue un palo duro, porque estábamos jugando en nuestra casa, aunque es verdad que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que se ha mantenido tercero casi toda la temporada, pero lo normal hubiera sido que hubiéramos ganado nosotras al jugar en el CID". "En parte creo que nos vendrá bien para que las jugadoras entiendan que no podemos relajarnos en ningún partido, porque la Liga está muy igualada y ese debe de ser el lado positivo, que saben que deben de salir a ganar todos los partidos desde el principio", alega el estratega amarillo.

En cuanto a la condición de equipo ya descendido de su próximo rival, el Santa Cruz Cuesta Piedra, el entrenador del CV Hidramar Gran Canaria alerta que vienen "sin nada que perder para jugar contra el líder y campeón de Liga y de Copa y con la intención de pasarlo bien". "Si te relajas ante este tipo de rival te la pueden liar", advierte.

Respecto al retorno de Saray Manzano a la dinámica del equipo tras superar sus problemas respiratorios, destacó que esta semana "la he visto muy bien, es cierto que durante la semana pasada antes del partido sólo había podido realizar un entrenamiento y sin saltar, pero esta semana ha estado muy bien y llega al partido al 100%".

Carballo afirma que le gustaría tener "un partido tranquilo, aunque estamos viendo que ningún equipo lo está consiguiendo, se dan resultados muy dispares, es el final de la liga regular, los equipos están cansados y lo que tenemos que hacer es sacar nuestro partido adelante y pensar en el siguiente".

Lucre Castellano: "El Cuesta Piedra vendrá a muerte a jugar contra nosotras"

Lucre Castellano destaca la condición de derbi canario del choque de este sábado ante el Cuesta Piedra, señalando que para ellas "son partidos siempre especiales, importantes y para nosotras es clave hacer nuestro juego, no irnos del partido y llevarnos la victoria".

En cuanto a la derrota en el último partido ante el Sant Cugat, la central grancanaria reconoce que "no nos vino bien, no era lo esperado siendo conscientes del nivel que dimos y el que podemos llegar a dar, pero en los entrenamientos nos hemos dedicado a corregir los fallos que tuvimos para evitar que puedan repetirse en el derbi".

La condición de equipo descendido del Cuesta Piedra considera la jugadora internacional que va a hacer que "ellas vengan a muerte a jugar contra nosotras, como lo hacen todos los equipos a los que nos enfrentamos, porque además es un equipo que ya no tiene nada que perder e intentaremos los dos equipos disfrutar lo que podamos del juego".

En lo personal Lucre valoraba muy positivamente su condición de MVP en la pasada jornada intersemanal, afirmando que "me hizo bastante ilusión, fue un galardón que no me esperaba y que si tengo la oportunidad de seguir cogiendo más ritmo, meterle más caña al equipo y aportar más, estaré encantada de poder seguir haciéndolo".