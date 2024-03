El CV Hidramar Gran Canaria se mide al CD Heidelberg en un derbi grancanario para despedir el curso

La Roca acoge este sábado el último derbi grancanario del curso y que pone fin a la temporada regular (16.00 horas). Para el anfitrión, el Hidramar Gran Canaria, el choque de mañana será un ensayo general de preparación del playoff al que las amarillas se han clasificado por la puerta grande, como primeras y cabezas de serie, lo que coloca a las discípulas de Fran Carballo directamente en semifinales, sin tener que pasar por la eliminatoria de cuartos. Enfrente estará el CD Heidelberg de Santi Guerra, que ha logrado el objetivo de la permanencia, pero que al igual que le sucedió en la Copa de la Reina, las colegialas se han quedado a las puertas de poder entrar en la pelea final por el título de la Liga Iberdrola.

A pesar de que los puntos en juego no tendrán un valor clasificatorio el espectáculo está garantizado en la gran fiesta del voleibol femenino grancanario. La derrota de las amarillas en la primera vuelta (3-2) dolió y es una cuenta pendiente de cara a despedir la temporada regular con buenas sensaciones antes de afrontar el parón de cerca de un mes antes de debutar en semifinales ante un rival todavía por conocer.

El esguince en el tobillo sufrido por Laura Suárez en el último duelo ante el Alcobendas deja a la central cubana fuera de la rotación, siendo una oportunidad única para sus compañeras Lucre Castellano y Caroline Godoi de presentar sus credenciales para aumentar sus minutos en la recta final del campeonato en el que las grancanarias quieren defender su corona para sumar su segunda Liga Iberdrola consecutiva y la tercera de su historia.

Por su parte, el Heidelberg llega a la cita tras derrotar en casa al Sant Cugat en el tie-break y con ganas de echar el telón con un triunfo ante sus vecinas. Entre las discípulas de Santi Guerra están destacando esta temporada sus colocadoras Marija Cicic y Mireia Guilabert, Karolina Matejko en la posición de opuesta, Camila Hiruela en la recepción y la ex del Olímpico, Claudia Figueroa, en la posición de líbero.

Fran Carballo: "El partido ante el Heidelberg de la primera vuelta fue el peor que jugamos de toda la liga"

Fran Carballo reconoce que el partido ante el Heidelberg "a nivel de que se esté jugando algo, ninguno de los dos nos estamos jugando nada, ellas hace varias jornadas que lograron la permanencia pero no llegan al playoff y nosotras tenemos matemáticamente la primera plaza". "A pesar de que no haya puntos en juego en los derbis siempre te juegas el respeto de quien es el mejor equipo de la Isla y eso siempre hay que ponerlo en valor y es lo que se juega este sábado".

En opinión del entrenador grancanario el choque de la primera vuelta ante las colegialas "quizás fue nuestro peor partido de la liga, desde el principio no estuvimos dentro, fue muy trabado y muy mal jugado por nosotras, pero no creo que haya un ánimo de revancha porque simplemente fue un partido malo y ya está". "No es para rasgarse las vestiduras, pero si que es un partido que no se tenía que haber perdido y la intención es la de venir el sábado a ganar", aclaró.

Fran Carballo, entrenador del CV Hidramar Gran Canaria. / LP/DLP

Para Carballo el partido de mañana no sirve como probara de cara al playoff ya que en su opinión "queda muchísimo tiempo y todo lo que probemos pasarán cuatro semanas sin competir será diferente, porque cambian los estados de forma de las jugadoras, tampoco se van a poder sacar muchas conclusiones".

En cuanto a las motivación de su rival, entiende que "el Heidelberg va a venir a disfrutar, ya no se juega nada, han conseguido ya la plaza y vendrán a jugar bien ante el mejor equipo de la liga en teoría, porque así lo refleja la clasificación y espero un partido muy reñido y veremos si somos capaces de llevarnos el gato al agua".

Andrea Arocha: "Nos gustaría acabar la temporada con el mayor número de puntos posible"

La líbero del CV Hidramar Gran Canaria considera que llegan al último partido de la temporada regular con "bastantes ganas, hemos tenido una buena dinámica en los últimos partidos y esperamos que podamos mantenerla en este encuentro para poder cerrar la temporada con un broche de oro".

Andrea Arocha entiende que "todo el trabajo que venimos haciendo durante la temporada merece un respeto y aunque no necesitemos los puntos, hemos trabajado para ser primeras y nos gustaría terminar la temporada con el mayor número de puntos posible y a por eso iremos".

Andrea Arocha, líbero del CV Hidramar Gran Canaria, recibiendo durante un partido anterior. / LP/DLP

Del rival, el Heidelberg, reconoce que "estarán entrenando mucho, estudiándonos bastante, viendo nuestras salidas de ataque, nuestros puntos débiles para contrarrestarlos, pero bueno, eso lo hacemos todos los equipos e igual que se preparan ellas lo hacemos nosotras también".