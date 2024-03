La Copa Fundación La Caja de Canarias se pone en marcha en la Segunda Categoría de Gran Canaria

Tras la celebración el pasado viernes de la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria, en la que el Unión Agüimes conquistó el título ante el Castillo del Romeral, la Lucha Canaria de Gran Canaria sigue su curso en una temporada que está brindando luchadas de un altísimo nivel. Llega el momento de disfrutar de la Copa Fundación La Caja de Canarias, la cual viene disputándose desde hace varias semanas en tercera categoría además de en la competición de base, y que, desde esta semana, también da el pistoletazo de salida a la segunda categoría.

Con dos grupos de cinco y cuatro equipos respectivamente, el torneo copero supone cada curso una nueva oportunidad para los equipos y un gran aliciente para la afición, permitiendo a los clubes llegar con un gran rendimiento a estas alturas de la temporada, dando cabida no sólo a las sorpresas, sino en general, a duelos en los que los luchadores ofrecen su mejor versión.

El primer envite para la Segunda Categoría tendrá lugar este jueves, a las 21:00 en La Gallera del López Socas, entre un renovado Club Lucha Guanarteme y el Castro Morales. El equipo capitalino ha incorporado recientemente a Marcos Correia, un destacado B que llega en un gran momento de forma tras su paso por la isla de Lanzarote.

Jaime Rivero y el presidente del Castro Morales. / LP/DLP

También han anunciado el fichaje de Yeremay Dévora, un joven destacado C que potenciará a un Guanarteme que ha realizado modificaciones en su plantilla con el objetivo de llevar un nuevo trofeo a sus vitrinas. En frente estará el Castro Morales, un conjunto que no renuncia a soñar tras mostrar un gran nivel en el tramo final de la Liga Cabildo. Con la llegada del destacado C, Cristo López, el conjunto teldense acudirá a La Gallera con Jonay Alemán, Acoirán Sánchez y Jaime Rivero en un gran momento de forma.

Marcos Correia, del Club de Lucha Guanarteme. / LP/DLP

Tercera Categoría

En la Tercera Categoría, este jueves se abre la jornada en Firgas, a partir de las 21:00 horas, con la luchada entre Vecinos Unidos y Unión Sardina. El conjunto norteño, tras un dubitativo inicio de copa, afronta sin complejos la visita de la escuadra dirigida por Fran Ramos, que aún sigue luchando para reengancharse a la cabeza de una tabla que ahora mismo lideran Los Guanches y Unión Doctoral. Dos clubes que este viernes a las 21:00 se verán las caras en el Terrero de Cardones, en lo que será la reedición de la final de liga. Cerrarán la jornada, a la misma hora, el Tinamar y el Roque Nublo, en el Terrero de San Mateo.