Ismael García Roque, al galope rumbo a los Juegos Olímpicos

La química entre el jinete grancanario, Ismael García Roque y su caballo, ‘Tirano’, le ha colocado entre los 14 aspirantes a cubrir las cuatro plazas que dan derecho a representar a España en los Juegos Olímpicos de París este verano. Su sueño como niño depende en primer lugar de lograr la tercera clasificación que le permita pasar el penúltimo corte para ser seleccionable al 100% para la cita olímpica.

La hípica es uno de los deportes en los que Gran Canaria podría contar con un representante de lujo en los próximos Juegos Olímpicos de París este verano. El grancanario Ismael García Roque es uno de los 14 jinetes incluidos en la lista larga de Saltos para la cita parisina, junto a Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Teresa Blázquez, Pilar Cordón, Manuel Fernández Saro, Jesús Garmendia, Antonio Mariñas, Alberto Márquez, Mariano Martínez Bastida, Yago Núñez Riva, Imma Roquet, Iván Serrano y Armando Trapote. Cuatro de ellos serán los afortunados que podrán representar a España en el acontecimiento más importante del deporte mundial que se celebra cada cuatro años.

El objetivo de la Real Federación Hípica Española es en palabras del propio jinete isleño «se trata de ir haciendo equipo y estar juntos en determinadas competiciones». Si bien aclara que la hípica es «un deporte individualista en el que cada uno se organiza su propio calendario en función de lo que necesita».

Un golpe de fortuna

En su caso particular reconoce que su inclusión en la lista «ha sido un poco por sorpresa, porque este año a priori no contaba con un caballo como para poder ir a los Juegos, pero empecé a montar un caballo nuevo hace poco y he conseguido ya dos clasificaciones de las tres que hacen falta para estar en las olimpiadas, de modo que solo me faltaría una». «Ha sido una sorpresa tanto para mí como para la propia Federación, porque aunque siempre he contado para el equipo en otros campeonatos, en este caso no parecía que fuese mi momento y al final gracias a mi nuevo caballo, Tirano, he podido entrar en la lista», se sincera, al tiempo que se ha visto obligado a recomponer su calendario inicial para poder lograr «mi clasificación lo antes posible y poder ponerme a disposición de la Federación».

El jinete grancanario participó recientemente en un circuito internacional en Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz), donde según sus palabras «se juntaron casi 2.000 caballos de todo el mundo, donde durante cinco o seis semanas se dan una serie de pruebas internacionales, en las que competí en dos de ellas y logré dos de las tres clasificaciones que necesitaba».

Al igual que sucede en el caso de otros deportes olímpicos como el de la Vela, el conseguir la tercera clasificación no le otorga automáticamente una plaza para ser uno de los cuatro representantes en los Juegos: «Manda el criterio de los seleccionadores y de la Federación en base a los resultados que vayas obteniendo durante la temporada, pero siempre son ellos los que al final eligen a los cuatro jinetes que van a París». «Hay que tener la mínima, seguir compitiendo y tener buenos resultados para tener opciones de poder estar», recalca Ismael García Roque.

Detrás de su sueño olímpico, el grancanario ha tenido que hacer múltiples sacrificios, comenzando por tener que abandonar su Isla cuando contaba con tan solo 18 años, pero él tiene claro que todo ese esfuerzo le compensa «por tener la oportunidad de poder competir a este nivel, aunque es cierto que el mundo del deporte es caprichoso y en ocasiones te quita más de lo que te puede dar, pero en mi caso no me puedo quejar, porque he sido campeón de España, he competido en un campeonato del mundo, en un campeonato de Europa y si finalmente puedo ir a unos Juegos Olímpicos pienso que podría darme por satisfecho». «Como todos los deportistas he pasado por momentos buenos y también malos, con muchos altibajos, pero personalmente lo que he conseguido me ha compensado con creces», reconoce.

Su familia permaneció en Canarias, pero se siente un privilegiado porque «gracias a ellos he podido cumplir mi sueño, porque desde pequeño me han apoyado para que pudiera salir a competir, tanto económicamente cuando lo he necesitado o anímicamente en los momentos más complicados». «He tenido la gran suerte de que a mis padres siempre les ha gustado el mundo de la hípica, aunque nunca se han dedicado a ello y siempre me han seguido en mis competiciones y en ese aspecto debo agradecérselo», relata.

Compañeros y rivales

La batalla interna con el resto de integrantes de la lista larga de 14 candidatos hace que su relación con el resto de compañeros y compañeras sea peculiar: «Cuando sales a la pista todos son rivales y sean tus amigos o no, quieres ganarles a todos, pero cuando acaba la competición tenemos todos una buena relación con casi todos, aunque con ello no quiero decir que todos seamos amigos, pero el ambiente es cordial y siempre tienes una relación cordial con todos, además lo que pasa en la pista se queda dentro de la pista».

Para el jinete canario el «representar a tu país tiene que ser lo máximo, porque la llamada de la selección española en si es un premio muy grande a la carrera deportiva, que recompensa el trabajo y el esfuerzo diario». «He tenido la oportunidad de representar a España en muchos campeonatos importantes, por lo que clasificarme para unos Juegos Olímpicos para mí sería el colofón final, poder convivir con el resto de los deportistas en la villa olímpica, vivir ese ambiente deportivo en su esencia total, creo que es lo máximo», reconoce.

En cuanto a su estilo como jinete, reconoce que puede cambiar en función «del caballo que tengas en cada momento, porque al igual que las personas los hay que son más competitivos por su carácter y otros que aunque son más tranquilos te permiten saltar distancias más grandes, también depende bastante del tipo de competición al que vayas y lo que estés buscando en cada momento con tu caballo».

En cuanto a lo que se valora en cada prueba, «hay diferentes baremos y pruebas de velocidad, de altura, recorridos limpios en los que luego tienes que pasar a un desempate, cada día te tienes que adaptar a la prueba que te manden». En su caso particular considera que «el buen jinete se tiene que adaptar a cualquier tipo de modalidad, de prueba y de exigencia de la misma, y yo me considero un jinete muy completo, con sangre fría para afrontar los momentos de tensión». Aunque también reconoce que «lleva un tiempo adaptarse a un nuevo caballo, conlleva un proceso».

