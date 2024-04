Oscar Cabrera-Aitor Cambeiro confirman una importante victoria regional.

El equipo lanzaroteño de Oscar Cabrera-Aitor Cambeiro con el Citroen C3 Rally2 de Sport&You Canarias han logrado una importante victoria en la primera cita del Campeonato de Canarias y de Las Palmas de rallysprints disputada este sábado en la Ciudad de Arucas, confirmando su evolución como piloto en este año 2024. El pasado mes lograban el triunfo en casa compitiendo en "La Candelaria" y hoy corroboran su buen momento subiendo de nuevo a lo alto del podio, en medio de una nutrida competencia. Cabrera ganaba cinco de las seis especiales cronometradas y mejorando sus cronos en cada pasada, dejando como marcas en cada sentido del tramo Bañaderos-Cardonal-Bañaderos (6,1 km) en: 3:57,7 y 3:57,9.

Solamente le dejaba un scratch para los segundos clasificados, Julián Falcón-Jacob Páez con su nuevo Skoda Fabia Rally2, justo el TC3 que tuvo que ser recortado por un incidente anterior. Falcón siempre estuvo cerca de su rival en su debut con un Rally2, pero en el TC4, primera pasada en sentido inverso, perdía siete segundos que le descolgaron de la lucha por el triunfo final. La diferencia entre los dos primeros quedaba en 16,1 segundos

En esta ocasión se quedaba sólo entre los GT (no se presentó Juan Luis Cruz con el Alpine), pero así y todo Ayoze Cabrera-Patricia González estuvieron en su línea y en todo momento se adueñaron del tercer escalón del podio con su habitual Porsche 911 GT3, a 28 segundos de los anteriores, aunque sin ser inquietados por los actuales campeones regionales Fran Suárez-Alejandro Rodríguez, que usaron la prudencia para no cometer errores y no salieron de la cuarta plaza de la general, quedando a 11 segundos del podio. Un resultado que deberán mejorar, ya que este año se espera una mayor competencia en el CCRS, como la entrada del propio Julián Falcón con su nueva montura y los vencedores Cabrera-Cambeiro.

Con respecto a la clasificación a mitad de la prueba, el cambio más sustancial fue la avería de los lanzaroteños Kevin Hernández-Roberto Raña, que estaban en un espléndido quinto lugar absoluto, pero una avería en el último tramo de su rápido Renault Clio, les dejaba fuera de la clasificación después de ser la gran sorpresa de la jornada y tener esta mala suerte fatal. El resto de la clasificación sufría pocas variaciones en los tramos de la tarde.

Con es retirada, ascendía al quinto puesto absoluto el Clio Rallye5 de Iván Cabrera-Rayco Almedia, en una buena actuación que les daba también la primera plaza de la categoría 3, seguido de Domingo Hernández-Santiago González con Honda Civic Type-R, sextos y ganadores de la categoría 2. Buen rallysprint también el realizado por Carlos Santana-Cristo Rodríguez, primeros del grupo Pre-2000 con el Clio Williams, además de un excelente séptimo de la general..

En el Trofeo Enma-2RM Servicios de los Yaris, el triunfo se quedó en manos de José Luis Barrios-José de la Torre, siendo una lástima la importante penalización de Acorán Navarro-Omar Godinho que les relegó del primer puesto que alcanzaron a partir del TC4. Una penalización en un control de reagrupamiento/asistencia que estaba en estudio por los comisarios deportivos al afectar a varios equipos. Pero finalmente la decisión fue aplicar las penalizaciones correspondientes, que fueron 5 minutos para los equipos números 21, 38, 42 y 44.

En el Trofeo Júnior de la FCA, solamente un equipo clasificado y por tanto ganadores del mismo Daniel Arencibia-Elizabeth Saborit con Honda Civic. En el Trofeo de Promoción FALP, la primera plaza se la llevó Efraín Granado-José Sánchez con BMW 318 -novenos absolutos-, seguido de José González-Irune con Toyota Yaris, además de segundos en el Trofeo Enma-2RM Servicios, podio que cerraban Samuel Castellano-África Falcón. Y Adián Pérez-Samuel Talavera, con Toyota Corolla finalizaron terceros en el podio de Promoción.

Carlos Santana-Cristo Rodríguez se quedaban también solos con su Williams en la Copa Clio Cardones-Prodrive, tras la retirada in-extremis de Hernández-Raña, siendo para ellos el triunfo final.

Liderato de Cabrera-Cambeiro desde el principio

La cuarta edición del Rallysprint Ciudad de Arucas se inició esta mañana y a esta hora se encuentra en el ecuador con la disputa de tres de los seis tramos previstos (tres en cada sentido del recorrido Bañaderos-Cardonal-Bañaderos de 6,1 km). Después de esta primera parte sale airoso el equipo lanzaroteño formado por Oscar Cabrera-Aitor Cambeiro, con el Citroen C3 Rally2, al ganar la dos primeras pasadas de esta prueba valedera para el Campeonato de Canarias y de Las Palmas 2024. La tercera manga y última realizada ha sido para el equipo que marcha en la segunda posición, el aruquense formado por Julián Falcón-Jacob Páez, que se están estrenando hoy con su nuevo Skoda Fabia Rally2. Hay que señalar que este último tramo se ha recortado por un incidente de carrera, quedando la diferencia entre los dos primeros en 2,8 segundos, una corta ventaja que puede animar mucho los tramos de esta tarde, a partir de las 15:20 horas.

Ya a 20,8 segundos se clasifican en el tercer escalón del podio provisional Ayoze Benítez-Patricia González, el equipo grancanario con el Porsche 911 GT3, que tiene a sólo 1,7 segundos por detrás al equipo vigente campeón, los tinerfeños Fran Suárez-Alejandro Rodríguez con el Ford Fiesta Rally2, que de seguro plantean una buena pugna por alcanzar plaza en el podio final.

Sorpresa en la quinta plaza de la que se han adueñado los lanzaroteños Kevin Hernández-Roberto Raña con el Renault Clio, seguido por José Luis Barrios-José de la Torre que han subido hasta la sexta plaza con su Toyota Yaris, primero del Trofeo Enma-2RM Servicios, con un amplio grupo de participantes en Arucas. Iván Cabrera-Rayco Almeida se mantienen séptimos y primero de los Clio Rally5, a sólo seis décimas de los anteriores.

Inicio plagado de incidencias

Muchas averías, incidentes y parones motivados por las circunstancias, casi protagonizan las dos primeras pasadas" Bañaderos-Cardonal". Incluso, la segunda se tuvo que neutralizar tras la fuerte salida de carretera del equipo número 11 de Manuel Hernández-David Bethencourt, cuando marchaban séptimos con el Renault Clio Rally5.

Como fue en la parte más estrecha del tramo se tuvo que neutralizar y para no retrasar la siguiente pasada en este sentido del tramo, se acortó en 3,5 km, para tener más tiempo la organización de Fan Motor para arreglar los desperfectos en la vía. Hasta 10 incidencias tuvo este agitado inicio del rallysprint de Arucas. Señalar que los del equipo de Mahepa no sufrieron daños personales.

Los equipos que se han quedado fuera en estos primeros compases -algunos con posibilidad de regresar a la competición si solucionan los problemas-, son el gomero Jonai Rodríguez y el satauteño Samuel Marrero, que prácticamente quedaban inéditos en la primera curva del trazado. Aday Pérez, Acaymo Martín, Pedro Perdomo, Sthefan Efferoth o Jorge Granado también se retiraron, este último por una ligera salida de carretera. Un poco más de suerte tuvieron porque lograron reengancharse, los pilotos Alejandro Betancort y Gregorio González.

La prueba finalizó con la ceremonia de llegada en la céntrica Calle León y Castillo de Arucas, para los 31 clasificados en esta cuarta edición de la prueba de los 45 equipos que tomaron la salida. Fan Motor con su presidente Javier Morales agradeció el apoyo de los colaboradores, con una placa de reconocimiento, junto a los trofeos de todos los galardonados que fueron entregados por el concejal de Deportes José María González y los presidentes de las federaciones FCA y FALP.