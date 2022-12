La atleta catalana Marta Galimany ha batido en València el récord de España de maratón con un tiempo oficioso de 2h26:14 horas, superando la anterior plusmarca nacional de Ana Isabel Alonso (2h26.51) que la palentina ostentaba desde 1996.

"Me ha costado mucho y por fin he conseguido el récord. Tenía que ser aquí, lo he luchado y por fin lo he conseguido", insistía exultante Galimany, quien explicó: "Cuando he visto el ritmo que llevaba pensaba que esta vez no se me podía escapar. Quería que fuera aquí en Valencia porque es una ciudad especial para mí y estoy súper contenta".

Tras obtener el récord, indicó que lo primero que pensó fue "en toda la gente que me ha ayudado, que está conmigo en el día a día, que me da energía".

Sobre el desarrollo de la carrera relató que "tenía a Roger (Roca) de liebre que me apuntaba el ritmo y me ha llevado en los tiempos que teníamos marcados, me encontraba bien y sabía que si en el kilómetro 34 llegaba con fuerzas no se me podía escapar. El objetivo ahora es disfrutarlo y centrarme en los Juegos de 2024 porque mi objetivo es poder llegar a París".

Triunfo de Beriso

La etíope Amane Beriso protagonizó la gran sorpresa en el Maratón de Valencia-Trinidad Alfonso al batir a la favorita, su compatriota Letesenbet Gidey, con un tiempo de 2h14:58 horas, el tercer mejor registro de la historia en la distancia, solo superado por la plusmarca mundial de Brigid Kosgei (2:14:04) y el tiempo conseguido también en la maratón de Chicago por Ruth Chepngetich (2:14:18)

Gidey, plusmarquista mundial de 5.000, 10.000 y 15.000 metros y también de medio maratón, debutaba en la distancia y buscaba batir el récord mundial, pero se tuvo que conformar con la segunda plaza y con la firma del mejor debut de la historia en la distancia, con un tiempo de 2h16:51 horas. El podio lo completó la keniana, también debutante, Sheila Chepkirui.

Gidey, que acaparaba todos los focos antes de la carrera, planteó una carrera conservadora en sus primeros kilómetros como maratoniana, con más de 30 segundos por encima del récord del mundo superados los primeros 10.000 metros, pero ofreciendo una imagen de control en todo momento, ya que apenas cinco kilómetros después pedía a sus tres 'liebres' que incrementaran el ritmo de carrera.

Gidey incrementó sus prestaciones superada la distancia del medio maratón y en el kilómetro 30 ya marcaba un parcial de 5 segundos por debajo del récord del mundo, aunque Beriso le aguantaba el ritmo que aún seguían marcando las tres 'liebres' de carrera.

A menos de diez kilómetros para la meta Gidey comenzó a mostrar indicios de que no iba tan bien como ella hubiera deseado lo que aprovechó Beriso para lanzar un ataque, con el que rápidamente conseguía un buen puñado de metros de distancia sobre su compatriota y gran favorita.

Beriso, que no aparecía en ninguna de las quinielas de favoritas, se lanzó sin miedo a por la victoria mirando de reojo la posibilidad de lograr la proeza histórica de batir el récord mundial. Sin embargo, en su aventura en solitario en los últimos kilómetros no pudo optar a este objetivo aunque sí se llevó una espectacular victoria marcando el mejor tercer tiempo de todos los tiempos.

Por detrás, llegaba a la meta una Gidey desfondada, que apenas podía mantenerse en pie tras cruzar la línea de meta, a casi dos minutos de la ganadora, y pagando su ambicioso debut en la distancia.