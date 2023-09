El exseleccionador Jorge Vilda ha ofrecido en 'El Larguero' de la Cadena Ser sus primeras declaraciones tras su destitución como técnico del combinado nacional que logró el Mundial en Sídney. Lo hace tras conocer la decisión de la RFEF de Pedro Rocha de nombrar a su segunda, Montse Tomé, como su sucesora. Una preparadora que dimitió tras las consecuencias de la asamblea extraordinaria, donde Luis Rubiales le ofreció el cargo de directora deportiva. Una solución de continuidad, que, junto a su aplauso, ha sido criticado desde que se hizo oficial su nombramiento.

¿Cómo fue la destitución?

"Estoy todo lo bien que se puede estar después de haber sido campeonas del mundo hace 16 días. De hace 10 días estar renovado, más el que me quedaba cinco. Y de ser cesado injustamente. Fue un anuncio con una asamblea, donde estabamos todos los asambleistas presentes. Era el anuncio de un contrato que ya estaba perfilado. Ha sido una breve reunión con Pedro Rocha y con la vicepresidenta de Igualdad. La explicación fueron cambios estruturales"

"Después de 17 años en el fútbol femenino y lo conseguido y dejarme la piel como un trabajador más de la Federación, sé que tengo la conciencia tranquila de haber dado todo. No me he merecido el cese".

¿Qué le parece el nombramiento de Montse Tomé?

"Merecido. Creo qu

e tiene grandes retos por delante. Creo que el mejor legado que puedo dejar es el estilo y la metodología. Ahí queda y seguro que lo va a hacer muy bien".

¿Se ha sido injusto con Vilda?

"Sé que cuando hemos ganado, muchas veces se ha inflado el globo y no hemos ganado. Sé que se ha sido injusto. En lo deportivo lo aceptaré todo, pero en lo personal se ha sido injusto. Ha habido mucho aprendizaje en cuanto a la gestión. Directamente nunca se ha dicho nada. Indirectamente se han dich cosas que no van conmigo".

"Hay cosas que no son ciertas. En los 17 años que he estado con las selecciones, siempre el trato ha sido de máximo respeto hacia las jugadoras y hacia todo el mundo que he entrenado y que ha estado conmigo. Un día, durante esta temporada, se hablaba mucho de esto y salían estas cosas - las 15 rebeldes'-".

¿Por qué aplaudió a Rubiales cuando habló del 'falso feminismo'?

"Lo primero que quiero dejar claro es que jamás aplaudiré nada machista. Nunca aplaudiré nada que vaya en contra del femenismo, que es la lucha por la igualdad y la equidad. Esa asamblea no sabía a lo que iba. Pensábamos que iba a vivir una dimisión. Mucha gente se habrá encontrado y se habrá sentido reflejado por un discurso de primera línea, donde el discurso de tu jefe va dirigiendo a ti. En él valoraba tu trabajo, que eso sí lo aplaudí. También su gestión. No hay que olvidar lo que se ha hecho desde 2018, cuadriplicando el presupuesto para el fútbol femenino".

¿Por qué no nombró a Jenni Hermoso en su comunicado?

"En el comunicado me refiero al gesto que no debe representarnos en un palco. A Jenni la conozco desde los 16 años, la he visto hacerse una mujer. Ha hecho un pedazo de Mundial. Sé que lo está pasando mal. Todo lo que ha pasado ahí, espero que se acabe pronto. No he hablado con ella, he desconectado del teléfono. Me llega que lo está pasando mal".

¿Ha vuelto a hablar con Rubiales?

"Desde la asamblea no".