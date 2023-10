El Barça ha ganado carácter. Acusado de fragilidad en las grandes derrotas europeas, hace meses que se rebela contra una fama que le persiguía en los últimos años. Lo volvió a demostrar en Granada, un partido tan frenético como inexplicable de principio a fin. Empató el Barça pero pudo haber perdido o ganado.

Levantó el Barça un partido que perdía 2-0 en un final tenso, tensísimo, en el que incluso pudo lograr los tres puntos.

No ocurrió porque Soto Grande anuló un gol de Joao Félix por fuera de juego de Ferran Torres que deja al Barça a tres puntos del Madrid cuando llega el parón.

Impacto inmediato

18 segundos tardó el Granada en tener el partido donde quería. Una secuencia que empezó con un control torcido de Gavi y terminó con el balón en la portería de Ter Stegen tras uno de esos botes que maldicen los porteros.

Marcó Bryan Zaragoza y se encendió Los Cármenes, que ya había presentado hostilidades antes incluso de que rodara el balón. El gol mejoró el escenario del Granada pero no cambió su plan de partido. Una estrategia que repiten los rivales del Barça: bloque bajo en defensa y situaciones de uno contra uno al contragolpe a los centrales del Barça con dos delanteros.

Lo que ocurrió a partir de entonces fue algo que sucede a menudo en el fútbol: las cosas no siempre son lo que parecen. Porque el Barça pareció reponerse al impulso del Granada con fútbol. Porque se hizo grande y rondó el empate con varios ocasiones de Joao Félix y Gavi. Pero el Granada se rebeló ante las apariencias: pareció pequeño pero se hizo grande en las áreas. La contundencia fue del conjunto de Paco López, que volvió a golpear al Barça. De nuevo Bryan. Esta vez con un abuso. El delantero convirtió a Koundé, el mejor defensa del Barça esta temporada, en un central ordinario. El francés cayó en cada engaño, dos fintas venenosas y un disparo salvaje con el exterior. La noche aún tenía reservada otra crueldad para el francés: una jugada desafortunada que terminó con Gavi cayendo encima de su rodilla. La imagen, Koundé dando puñetazos al césped, anticipaba su salida y así fue. El Barça perdía 2-0 y a uno de sus jugadores diferenciales sin entender nada. Con el balón encontraba soluciones en un Joao Félix afinado, pero cuando no lo tenía el Granada apretaba la espalda de Balde y Cancelo. André Ferreira frustró cada disparo de Félix, que en los primeros 45 minutos dio un recital de gestos técnicos.

Fue Lamine quien, convirtiéndose en el jugador más joven de LaLiga en marcar, cambió el ánimo del Barça en los últimos minutos de la primera parte. Lo logró acompañando el balón tras un gran pase filtrado de Joao Félix.

Sin contundencia

El Barça comenzó la segunda parte como un trueno. Sin tregua, convencido de darle la vuelta, y varias llegadas peligrosas. No acertó Ferran Torres, que frustró otra ocasión clara con un mal control. Fue una constante toda la noche: la falta de precisión condenó al delantero, que se fue frustrando con el paso de los minutos. También Fermín rondó el gol con una volea al borde del área.

El canterano debutaba como titular, y a pesar de su intensidad, no terminó de encontrarse. El Granada no se lo puso fácil acumulando muchos jugadores en su zona. Al Barça se le fue apagando la luz; solo Gündogan y Joao Félix encontraban oportunidades en un partido desagradable. Ferran, otra vez él, a punto estuvo de marcar el gol del empate, con un balón que envió al cuerpo de Ferreira en un remate a bocajarro.

Su frustración era la de un Barça, en el que Xavi se enredaba con el cuarto árbitro y Lamine ya no podía más y era sustituido. Pero los azulgrana se negaron a dimitir. Sergi Roberto marcó un gol tras remachar un centro de Balde y puso el partido patas arriba.

Pudo marcar el Granada, con un balón al palo de Bryan, pero fue Joao Félix quien parecía dar la victoria al Barça. No fue así, porque el VAR revisó la jugada y consideró fuera de juego de Ferran, a pesar de que no intervenía en la jugada.Otra jugada desconcertante en un partido que frustró al Barça. Los azulgrana no se rindieron pero acabaron desesperados.