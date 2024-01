Sheila Martínez ya tiene en casa su tercer cinturón de campeona de Europa de peso pluma. La boxeadora de Massanassa superó a la francesa Anaelle Angerville. Ayer volvía a los entrenamientos con un objetivo en la mente: los JJOO.

¿Cómo fue el combate ante Anaelle Angerville?

Fue una rival complicada, pero yo en todo momento sabía el trabajo que tenía que hacer. Subí al ring muy concentrada, con seguridad y estoy muy contenta con el resultado. No tuve mucho tiempo para preparar de forma específica el combate ya que tan sólo dos semanas antes, me cambiaron a mi oponente pero sabía que tenía que manejar mi distancia en todo momento. Mi rival era bastante fuerte y guerrera.

Celebró la victoria ondeando una bandera del Levante UD. Usted pasó del fútbol al boxeo. Pese al auge que está adquiriendo el fútbol femenino ¿cree que fue una decisión acertada?

Siempre me gusta acordarme de mi Levante UD, fue una de mis mejores épocas. No me arrepiento de haber dejado el fútbol y haber elegido dedicarme al boxeo. Tomo todas las decisiones con fundamento. Sabía que el fútbol se me daba bien pero el boxeo aún mejor, así que fue una decisión acertada.

Su carrera ha sido fulgurante en el último año en el que ha ganado tres veces el Europeo defendiendo el título en dos ocasiones.

La verdad es que en un año haber ganado tres veces el Europeo es algo que muy poca gente ha conseguido y me enorgullece. Me da fuerzas para seguir mejorando.

¿Se ve en París 2024?

Sí ahora me estoy preparando para el Preolímpico que es ya el 27 de este mes en Italia. Así que a penas he tenido tiempo para saborear la victoria del pasado sábado. Hoy mismo (por ayer) he vuelto a los entrenamientos. Voy a luchar con la selección española por lograr la clasificación para los Juegos de París que es algo que me hace mucha ilusión. Ahora tengo dos metas, la más inmediata es lograr la clasificación para los Juegos y luego luchar por el título de campeona del mundo.

El boxeo valenciano ya asegurado un representante en París, con el ilicitano José Quiles. ¿Contar también con una representante femenina que significaría?

Sería brutal para el boxeo de la Comunitat Valenciana contar con dos representantes en los Juegos Olímpicos.

¿Nota que se empieza a dar más relevancia al boxeo femenino?

La verdad es que poco a poco va tomando impulso el boxeo femenino, cada vez hay más chicas peleando y haciéndolo muy bien. Me siento orgullosa de servir de referencia y que chicas jóvenes que empiezan se vean reflejadas en mí.

El boxeo ha dejado de ser un deporte mal visto para ponerse de moda como opción para lograr una buena forma física independientemente de su vertiente competitiva.

Es muy positivo. El boxeo mucha lo asocia con pegarse pero no es así. Es un deporte que te ayuda muchísimo a estar físicamente superbien y también mentalmente porque se potencia mucho el aspecto mental.

¿Cuál es su punto fuerte?

Justo mi punto fuerte es la mentalidad. Nunca me rindo.

¿Qué le dice a las niñas que quieren ser boxeadoras?

Si tienes un sueño, persíguelo. Cundo empecé en el mundo del boxeo, yo tenía un sueño pero mucha gente me decía que no lo conseguiría, que era algo muy difícil. Yo les daría ese consejo, que luchen por ello y no se dejen influir por lo que le diga el resto de gente.

Tres cinturones de campeona de Europa... ¿para cuándo el de campeona del mundo?

Es otra de mis metas. Lo más seguro es que me salga un combate por un título del mundo interino. En el Consejo Mundial hay cinco cinturones que pertenecen a otros tanto organismos. En estos momentos hay una boxeadora, Amanda Serrano, que tiene en su poder estos cinco títulos. Pero ahora, va a dejar los cinturones vacantes que pasarán inmediatamente a las campeonas del mundo interino. Yo, para conseguir ese título mundial, tendré que pelear contra la campeona interina.

¿Qué le resulta más duro?

Dar el peso en la báscula. Yo compito en -57 kg. lo que supone perder alrededor de 11 kgs antes de un gran combate. Para ello tengo que estar más de un mes comiendo muy poco y encima seguir entrenando. Junto a mi equipo nos estamos planteando subir a -59kg.

¿Cómo es un día normal?

Me levanto, voy a entrenar a las 8:00 horas durante 1 ó 2 horas, luego me voy a trabajar y después de nuevo a entrenar durante 2 horas o tres. Trabajo de mantenimiento en un camping.

¿Da el boxeo para vivir de ello?

Mi sueño sería poder dedicarme sólo al boxeo, trabajando es complicado, hay días que no puedes más. No tengo ninguna ayuda económica. Si consigo una medalla en los Juegos confío en lograr una beca. Como profesional del boxeo gano una porquería, la gente se cree que ganamos mucho pero no es mi caso.

¿A quién le dedica el título?

Me lo dedico a mí misma, he luchado mucho, he pasado por momentos muy malos de los que creía que no iba a salir y siempre me he prometido a mí misma que no me iba a rendir.