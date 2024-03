Grimaldo: "Estoy en el mejor momento de mi carrera y Xabi ha sido muy importante en ello"

Alejandro Grimaldo fue el internacional que compareció este domingo ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El lateral, que está completando una temporada deslumbrante en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, fue titular en la derrota ante Colombia en Londres. Precisamente arrancó analizando el partido ante los 'cafeteros', del que comentó lo siguiente: "Creo que empezamos muy bien el partido y en la segunda parte perdimos un poco el control. Personalmente me encontré bien. En estos partidos hay que analizar lo que se puede mejorar”

Sobre el partido ante Brasil, que servirá para seguir dando visibilidad a la lucha contra el racismo, el internacional dejó el siguiente mensaje: "No es bonito ver que ocurren cosas como lo que ha pasado en España con Vinicius. Hay que seguir luchando para erradicar el racismo y que no le pase a Vinicius ni a ningún otro jugador”. Sobre el rival del martes en el Bernabéu apuntó, "no vamos a descubrir nada nuevo, pero Brasil tiene grandísimos jugadores y creo que va a ser un partido muy bonito y muy duro para preparar la Eurocopa, que es en lo que tenemos que centrarnos”.

Agradecido a Xabi Alonso

Grimaldo abalizó su excelente temporada en el Leverkusen: "Llevo unos años a gran nivel. Trabajando día y noche para estar disponible en todos los partidos. Intento venir a la selección a ayudar en todo lo que pueda. Estoy centrado en el Leverkusen y quiere ganar títulos con mi club y estar en la lista de la Eurocopa. Pienso en el presente no en el futuro". También tuvo palabras de agradecimiento hacia su entrenador en el Bayer, el tolosarra Xabi Alonso: "Xabi es muy importante para mí porque el primer año siempre es complicado por la adaptación. Me ha dado confianza desde el primer momento y ahora estoy en el mejor momento de mi carrera".

Y terminó hablando de Alemania, la selección del país en el que juega y la anfitriona en la próxima Eurocopa: "Alemania está cambiando muchos jugadores en las últimas convocatorias. Tienen futbolistas increíbles de enorme calidad y seguro que Alemania será uno de los candidatos a hacer una gran Eurocopa".