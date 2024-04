El jugador del Málaga Dani Lorenzo se hace viral por vender una camiseta a un aficionado por 50 euros

El Málaga CF vuelve a estar en boca de todo el fútbol español. Lo suele hacer cada fin de semana que juega en La Rosaleda por el número de aficionados que llenan el estadio de Martiricos. Este domingo no fue así. Tampoco nadie habló demasiado de la victoria ante el Atleti B ni de la pelea por la segunda plaza del grupo II de Primera RFEF. El foco sí estuvo en la grada, pero por otra razón muy distinta.

Es habitual que los jugadores se acerquen a los aficionados tras el pitido final para acercarse a firmar o echarse fotos. También es costumbre que algunos decidan dar camisetas y ahí está Dani Lorenzo, el futbolista más viral del momento desde la emisión del reportaje de El Chiringuito de Jugones, a pesar de ser fundamental en el triunfo.

Como un día cualquiera, el marbellí se acercó a la grada y un hombre le pidió la camiseta. Hay que explicar que cada jugador puede regalar un número determinado de camisetas, que ya ha superado el centrocampista como reconoció él mismo, y todo lo que llegue a partir de ahí lo tienen que pagar los jugadores al club. Esta misma situación se la explicó Dani Lorenzo al aficionado que se la pidió y rápidamente le ofreció los 50 euros que acabó cogiendo el futbolista.

Explicaciones de Dani Lorenzo

Así vivió la situación el canterano del Málaga CF: "Ha sido todo muy rápido. Para que la gente lo entienda, nosotros estamos en Primera RFEF. Tenemos un contrato que, aunque la gente se pueda pensar, yo no soy millonario, ya me gustaría. A nosotros nos dan un número de camisetas a repartir, el cual yo ya he pasado y a partir de ahí nos la cobra el club".

Dani Lorenzo fue vital en la victoria del Málaga CF. / LA OTRA FOTO

Sin embargo, no se esperaba todo lo que ocurrió después: "Yo esa situación se la comenté al hombre que estaba en la grada y el hombre sacó los 50 euros. Me pilló tan de sorpresa que me lo ofreciera que reaccioné de la forma más natural: cogerlo. Pensándolo un poco más ahora, pienso que no debería haberlo cogido. Lo he hecho con toda la buena fe del mundo. El hombre me lo ofreció y yo de forma natural lo hice. Espero que la gente lo entienda".

En definitiva, una situación que ha despertado todo tipo de opiniones, pero que aleja el foco de lo verdaderamente importante: el triunfo con el que el Málaga CF ya prepara el partido ante el Real Murcia.