El 32% de los españoles que no cobran pensión de jubilación ha empezado a ahorrar para su retiro, porcentaje que se eleva hasta el 41% en el caso de los trabajadores ocupados, según una encuesta del Instituto BBVA de Pensiones. No obstante, dentro del 64% de los españoles que dicen no ahorrar para su jubilación, domina la idea de que sí sería conveniente hacerlo y uno de cada tres apuntan a la franja de edad de 35 a 44 años como el momento para pensar en el ahorro para el retiro.

La encuesta revela que los españoles con estudios universitarios muestran una mayor disposición y capacidad para ahorrar de cara a la jubilación y que los trabajadores autónomos son los que tienen más interiorizado que deben ahorrar para su retiro.

Así, entre los trabajadores autónomos y los empresarios sin asalariados el porcentaje de quienes han comenzado a ahorrar para la jubilación se sitúa en 42%; entre los empresarios (con asalariados) y los directivos, alcanza el 60%.

Los hombres muestran una mayor disposición al ahorro para la jubilación. Entre los de 50 a 64 años, más de la mitad ha comenzado a ahorrar para la jubilación, pero la proporción no llega al 40% entre las mujeres de la misma edad (38%).

Entre quienes ahorran para su jubilación, la mitad tiene contratado un plan de pensiones individual, mientras que el 11% cuenta con un plan de empresa. Dentro de los productos financieros específicos para la jubilación, un 12% de los encuestados opta por la renta vitalicia.

Según la encuesta, un tercio de los pensionistas temió por su pensión durante la crisis sanitaria. En el actual contexto de incertidumbre, seis de cada diez pensionistas consideran probable o muy probable que en los próximos dos años se congelen las pensiones.

La posibilidad de que se elimine una paga extra se considera menos probable, aunque en torno a un tercio de los jubilados o pensionistas (35%) no lo descartan y un 16% no descarta incluso que se supriman dos pagas extra.