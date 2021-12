La facturación de los exportadores canarios se hunde hasta cifras de 2009

El negocio turístico está sufriendo en Canarias una crisis sin precedentes a causa de la pandemia de la covid-19. Pero no es el único. La actividad exportadora también está atravesando en la Comunidad Autónoma una situación límite. Las empresas isleñas que venden sus productos y mercancías más allá de las fronteras nacionales, como los tomateros que envían su fruta al Reino Unido (cada vez menos), las firmas que fabrican y exportan cigarrillos o las industrias que hacen lo propio con, por ejemplo, las aguas de tocador, no solo no han recuperado el volumen de ventas de 2019, sino que en muchos casos incluso están peor que en 2020, el ‘año I’ de la pandemia. De hecho, el sector exportador canario ha facturado en lo que va de ejercicio la menor cuantía desde hace más de una década.

Hay que remontarse a 2009, el segundo año que discurrió sumido de lleno en la crisis financiera, para dar con la última vez que los exportadores del Archipiélago facturaron menos que en este ‘año II’ de la era del coronavirus. Los de 2021 son, por tanto, los peores números del sector exterior de Canarias en los últimos 12 ejercicios. -35% Tomates Los tomates, tanto frescos como refrigerados, registran una caída del 35,2%. Se ha facturado algo menos de 10,6 millones aun cuando ya venían de un desplome del 23% La estadística oficial de la Secretaría de Estado de Comercio y los datos suministrados a este diario por ICEX España (la entidad pública estatal que se encarga de promover la internacionalización de las empresas) muestran que Canarias exportó mercancías y productos en los diez primeros meses del año (los datos publicados la semana pasada abarcan hasta octubre) por un montante de 1.458,7 millones de euros. Un importe que por sí solo no dice demasiado pero que, de entrada, es inferior al del mismo período de 2020. Esto último ya da una pista de hasta qué punto la crisis de la covid ha golpeado a las firmas exportadoras de la región. En los mismos diez meses del año pasado, en 2020, la factura que dejaron las ventas al exterior llegó a 1.475,6 millones, casi 17 millones de euros más. Es decir, Canarias no solo no se recupera, sino que empeora; es más, Canarias es la única comunidad autónoma que exporta en 2021 menos que en 2020. Tras las Islas, la segunda autonomía con peor comportamiento de su sector exterior en lo que va de año es Extremadura, donde las exportaciones, sin embargo, crecen un nada desdeñable 7,2%. Junto con Navarra, donde los envíos a terceros países se incrementan un 8,7%; La Rioja, donde aumentan un 9,1%; y Aragón, donde lo hacen un 9,6%, integra las únicas cuatro comunidades donde las ventas fuera de España crecen menos de un 10%. En Madrid, por ejemplo, suben un 34%; y en Asturias, un 26. En otras palabras: el Archipiélago es la única excepción a una tendencia nacional que está más que consolidada. -45% Tabaco Las ventas de cigarrillos a terceros países le han reportado a la economía canaria en lo que va de año unos 13 millones, un 45,4% menos que en 2020, cuando ya caían un 41,4% Al hilo de lo anterior no resulta tan extraño que esos 1.458,7 millones de euros facturados hasta octubre por las firmas exportadoras isleñas sean la cantidad más baja desde los 1.276 millones de 2009. Cuando el sector exterior español ya ha despegado hacia la recuperación, el sector exterior regional está un 33% por debajo de su volumen de ventas prepandemia. En los diez primeros meses de 2019, que ha pasado a la historia por ser el último año antes de la irrupción de la covid, las exportaciones canarias ascendieron a 2.166,3 millones de euros. La actividad ha perdido así un tercio de su facturación desde el inicio de la crisis. Y eso tomando como referencia 2019, que ni siquiera fue el mejor ejercicio para las empresas isleñas que envían sus productos fuera de las fronteras españolas. En 2018, sin ir más lejos, las exportaciones alcanzaron los 2.331,5 millones. El coronavirus ha acabado así con una especie de trienio virtuoso para el sector exportador de la región, ya que el período 2017-2019 sí ha sido el mejor de la historia. Actividades El informe facilitado por ICEX, el antiguo Instituto de Comercio Exterior, permite ver que la caída de las exportaciones es generalizada. Las ventas de cigarrillos a terceros países le han reportado a la economía canaria en lo que va de año unos 13 millones de euros, un 45,4% menos que a las mismas alturas de 2020, y eso que en 2020 ya cayeron un 41,4%. En el caso de los tomates, tanto frescos como refrigerados, la caída es del 35,2%, con lo que se han facturado algo menos de 10,6 millones aun cuando el año pasado las ventas ya se desplomaron un 23%. Hay algunas excepciones, como los zumos y extractos vegetales, que en 2020 experimentaron un crecimiento del 9%, hasta facturar algo más de 15 millones de euros, y que en 2021 están manteniendo el tipo. Otro termómetro de la crisis es el de las mercancías suministradas a los buques en los puertos del Archipiélago, que cuentan como exportaciones y que experimentan una caída histórica. Los principales suministros a los barcos sumaban en 2019, el último año precrisis, la friolera de 426,1 millones de euros. El año pasado se hundieron hasta unos exiguos 225,4 millones, y el hundimiento continúa en este ejercicio, donde a falta de contabilizar noviembre y del cierre de diciembre apenas suman 117,7 millones, por debajo de la cifra registrada a estas alturas de 2020.