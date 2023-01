Patronal y sindicatos se sentarán a la mesa para dialogar sobre la modificación del uso del tacógrafo. Se comprometió a ello la Federación de Empresarios de Transportes (FET) durante la reunión que mantuvo ayer con el consejero regional del ramo Sebastián Franquis.

Las posturas de empresarios y trabajadores aparecen hoy muy alejadas. No obstante, ninguna de las partes se niega al diálogo. Los sindicatos ya expresaron al consejero la pasada semana su disposición, con la advertencia de que el tacógrafo no se toca.

Franquis puso como condición para solicitar a Madrid la modificación de su uso que ambas partes se entiendan. El secretario general de la FET, José Ángel Hernández, señaló tras el encuentro con Franquis que los empresarios no «quieren tocar los derechos laborales ni el reposo de los trabajadores, tan solo que se adapte la norma a la realidad de aquí, donde ni siquiera existen las áreas de descanso».

Los convenios sectoriales no se renuevan desde hace ya muchos años y aparecen ahora como la llave para que las posturas se ablanden y tiendan a acercarse. Claro que para ello los empresarios, que no se niegan a la revisión, piden también al Gobierno canario que actualice los precios que les abona por los servicios que les contrata; por ejemplo, el del transporte escolar, que no se toca desde 2012.