En febrero de 2021, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, desvelaba la agrupación de 21 empresas del sector cárnico en un macroproyecto para recibir fondos europeos que aspiraban a movilizar más de 3.500 millones de euros y que incluía a toda la cadena de valor, desde el campo hasta el supermercado. Dos años más tarde, la realidad lleva al Gobierno a recibir 22 solicitudes de proyectos tractores con un impacto de 755 millones de euros, el 25% de los 3.000 millones de euros que preveía movilizar. Esto se traduce en una petición de ayudas por valor de 394,4 millones de euros, de los más de 1.000 millones dispuestos por el Ejecutivo.

"El PERTE es un proyecto estratégico que originalmente estaba pensado para la intervención de presupuestos de distintos ministerios pero sobre el mismo objetivo que es introducir en la cadena de valor agroalimentaria inversiones en sostenibilidad y digitalización. Lo que ha ocurrido en la realidad es que los 1.000 millones no están todos en un proyecto único de tracción sobre la cadena sino que corresponden a distintos programas de fondos europeos", explica el director de la oficina Next Gen Agro de LLYC, Fernando Moraleda. "Lo que se mantiene más parecido es el eje uno, la partida de 510 millones que corresponde al Ministerio de Industria, pero no incluye al sector primario porque el Ministerio de Agricultura no ha añadido presupuesto para unirse; mientras que el eje dos se refiere a la digitalización, que tiene como partida más significativa la correspondiente al 'kit digital', y el tres hace referencia a planes de investigación, donde está el Ministerio de Ciencia y el de Agricultura, pero son planes de los propios ministerios", añade.

Según explica Moraleda, en el proyecto diseñado en 2021 por parte del sector cárnico "no había ni una sola empresa que no estuviera presente" y daba sentido a esa premisa de modernizar toda la cadena, mientras que la convocatoria actual se centra únicamente en la industria, pero no descarta que, como en el parte del vehículo eléctrico, haya una segunda oportunidad. "Una vez hecho este PERTE si hay una segunda convocatoria lo lógico es tomar en consideración lo aprendido", añade Moraleda, que confía que en un nuevo concurso se vuelva al proyecto original de cadena y se incluya al sector primario, así como un presupuesto con cooperación interministerial --"no un mero sumatorio de inversiones por cada Ministerio"--.

En este sentido, desde la consultora piden al Gobierno que en una hipotética convocatoria nueva se apoye en el nuevo marco de ayudas de Estado planteado por la Comisión Europea para lograr dotaciones más amplias a los proyectos y se permita la financiación en inversiones de obra nueva, así como la concurrencia simple, incentivando la agrupación de forma específica, y que se establezca un mecanismo ágil de coordinación intersectorial, se flexibilicen los plazos de ejecución y se simplifiquen las obligaciones legales para eliminar las trabas burocráticas.

Entre las 22 propuestas están las de viejos participante del macroproyecto de 2021, como el Grupo Vall Companys, Argal y Noel que buscan recibir 67 millones de euros para tener un impacto de 120 millones, según desvela LLYC. Los tres han formalizado tres proyectos. Uno llamado Carnity y liderada por Grupo Argal; otro, Meatway, liderado por Grupo Vall Companys e Inno Meat, liderado por Noel, que reúnen, a su vez, a un total de 57 empresas (31 grandes empresas y 26 PYMES) entre las que destacan otras compañías referentes del sector ganadero-cárnico como Corporación Alimentaria Guissona, La Comarca Meats, Facsa Missa, Famadesa, Fribin, Matadero de Guijuelo, Señorío de Montanera o Moralejo, entre otras.

Con una inversión total de 120,7 millones de euros (de los cuales 67 millones serán financiación pública y 53,67 millones privada) los tres proyectos abordan los subsectores del porcino, vacuno, ovino y ave, entre otros, y tienen incidencia en once comunidades autónomas. Su objetivo es "impactar, transformar y modernizar la cadena de valor de este sector hacia una industria agroalimentaria cárnica más sostenible y digital". De los 67 millones de euros de ayuda pública 39,9 millones de euros serán en forma de subvención y 27,1 millones de euros en forma de préstamos.