La Organización Nacional de Ciegos Españoles, más conocida como ONCE, ha publicado siete ofertas de empleo para sus distintos departamentos, y lo más destacable es que para estas vacantes no se exige ningún certificado de discapacidad, requisito que la ONCE suele establecer para ciertos empleos.

Los siete puestos de trabajo son los siguientes: Auxiliar administrativo/a para el Departamento de Administración Comercial en la Dirección General en Madrid Auxiliar administrativo/a para el Centro de Tiflotecnología e Innovación en el Área Logística en Madrid Auxiliar administrativo/a para la Unidad de Coordinación de Servicios en la Dirección General en Madrid Auxiliar administrativo/a para la Unidad de Coordinación de Convenios Institucionales y Colaboraciones Externas en la Dirección General en Madrid Gestión administrativa en el Área Comercial en Málaga Mediador/a para la Fundación ONCE para la Atención de Personas Sordociegas (FOAPS) en Cádiz Mediador/a para la Fundación ONCE para la Atención de Personas Sordociegas (FOAPS) en Huelva En cuanto a los requisitos, varían según la vacante, pero en general, se piden estudios mínimos de Ciclo Formativo de Grado Medio y experiencia mínima de al menos dos años en el área correspondiente. Además, se requiere el conocimiento de ciertas aplicaciones de Microsoft Office, como Word, Excel y Outlook. Para las vacantes de mediador/a en la Fundación ONCE, se pide un ciclo formativo en Mediación Comunicativa y experiencia mínima de dos años. En cuanto a los salarios, todos los puestos ofrecen un contrato indefinido y una jornada laboral de 36 horas semanales. Los sueldos varían según la vacante, pero se sitúan entre los 15.000 y los 19.000 euros brutos anuales, lo que significa un salario máximo de 1.583 euros al mes. La ONCE también garantiza una progresión salarial después de dos años de experiencia en la compañía. Los dos puestos de mediador/a en la Fundación ONCE comenzarán como trabajos a jornada parcial, a 20 o 7 horas semanales y en turno de mañana. Para solicitar estos puestos de trabajo, los candidatos deben ingresar en el portal de empleo de ONCE en Infojobs y seleccionar la oferta que sea de su interés. Deben revisar los requisitos y condiciones, registrarse y completar sus datos personales, adjuntar su currículum y enviar la candidatura. La ONCE ofrece siete vacantes de empleo para diferentes departamentos, con salarios que oscilan entre los 15.000 y los 19.000 euros brutos anuales, y no se requiere ningún certificado de discapacidad para optar a estos puestos. Si cumples los requisitos, puedes solicitar la oferta a través del portal de empleo de Infojobs.