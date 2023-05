El pasado 31 de marzo finalizó el plazo para presentar las solicitudes y optar a la ayuda de 200 euros que el Gobierno de España ha puesto en marcha para intentar paliar la situación económica de las familias más vulnerables. Desde la invasión de Ucrania hace más de un año, el precio de las materias primas y la cesta de la compra se ha incrementado notablemente.

Precisamente el precio de los alimentos es una de las cuestiones que más preocupa en la actualidad a los españoles. Por ese motivo, el ejecutivo lanzó este cheque que consiste en un pago único de 200 euros para las personas con rentas más bajas. Entre los requisitos para poder acceder a esta ayuda está no tener el Ingreso Mínimo Vital, no disponer de un patrimonio de 75.000 euros excluyendo la primera vivienda y no tener ingresos superiores a los 27.000 euros anuales.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, se estima que esta ayuda pueda alcanzar a más de 4,2 millones de hogares en España y que servirá para desahogar los gastos frente a la subida de precios. El cheque, que cerró las solicitudes el 31 de marzo, ha comenzado a ser abonado desde el 4 de abril, cuando se realizaron unas 50.000 transferencias y ahora se espera el pago de la siguiente tanda.

¿Cuándo se abonarán las siguientes ayudas?

María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y Función Pública del Gobierno ha informado en una reciente entrevista que la próxima tanda de transferencias del cheque de 200 euros se realizará a partir del 17 de abril, en el que están previstas unas 200.000 solicitudes más.

Para comprobar si la solicitud de la ayuda ha sido aceptada se puede ver desde la web de la Administración Pública e identificarse mediante Cl@ave Pin, DNI electrónico o certificado digital. Una vez dentro, acceder a la pestaña de ‘Consultar solicitudes presentadas’ y comprobar si está dada de alta o de baja. Tal y como explicaron desde el Ministerio a finales de marzo, disponen de tres meses para abonar el cheque de alimentación.

En palabras de Montero, se espera que esta ayuda de 200 euros sirva de alivio por la carga añadida que supone la subida de precios. Aunque la inflación en España es una de las más bajas de la Eurozona, los precios de la compra siguen marcando máximos históricos.