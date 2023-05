Las personas con discapacidad son uno de los colectivos más vulnerables en España a la hora de encontrar un empleo. Una situación que complica y mucho el acceso a una pensión pública. Según la normativa actual, una persona puede acceder a una pensión contributiva cuándo ha cotizado a lo largo de su vida laboral un mínimo de 15 años. En caso contrario, está la posibilidad de cobrar una pensión no contributiva, aunque en este caso las cuantías suelen ser inferiores.

Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prepara una nueva medida para que las personas puedan acceder a una jubilación anticipada con tan solo 5 años de cotización a la Seguridad Social. La primera parte de la reforma de las pensiones se sacó adelante con una revalorización del 8,5% de las pensiones contributivas en 2023 y del 15% en las no contributivas. En marzo se produjo la segunda pata de la reforma que presenta cambios en la forma de calcular la cuantía que cobran los pensionistas, pero esta modificación que afecta a la jubilación no anticipada no se abordó.

Ahora, la Seguridad Social pretende impulsar que las personas con discapacidad puedan adelantar su jubilación cuando tengan 5 años cotizados. Según la Ley General de la Seguridad Social, en la actualidad una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 45% puede acceder a la jubilación a partir de los 56 años y en caso de tener una discapacidad igual o mayor al 65% la jubilación se puede solicitar con 52 años.

Según la nueva normativa que pretende aprobar el Gobierno de España, se facilitará la jubilación anticipada con solo 5 años cotizados a los trabajadores que tengan una discapacidad del 45% o más. Aunque también se aclara que seguirán siendo necesarios 15 años cotizados para poder jubilarse, solo que 5 de ellos sean bajo una discapacidad de al menos ese porcentaje.

Todavía se desconocen cuáles serán los detalles del borrador que presentará el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque todo parece indicar que será efectivo a partir de la publicación de la norma, por lo que no contará con carácter retroactivo.

Las jubilaciónes anticipadas por incapacidad no se aplicará ningún coeficiente de reducción como sí ocurre con las de jubilaciones. En este caso, para conocer cuál será la cuantía por dicha jubilación es necesario conocer que con 15 años cotizados se tiene derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí se suma un 0,21% por cada mes trabajado hasta los 49 meses siguientes y un 0,19% por cada mes trabajado entre los 50 y los 209 meses siguientes.

Jubilación anticipada en 2023

Una de las partes de la reforma de las pensiones que más polémica ha traído es la del retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años a partir de 2027. Con la normativa actual, es posible adelantar la edad de jubilación en 24 meses, es decir, que si se tiene 37 años y nueve meses cotizados un trabajador se puede jubilar con 63 años. En caso contrario debe esperar a los 64 años y cuatro meses. Pero hay que tener en cuenta que se producen coeficientes reductores dependiendo del tiempo que se adelanta la jubilación. Estos son los recortes en la pensión por adelantar la jubilación 24 meses: