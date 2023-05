El verano ya se encuentra a la vuelta de la esquina y muchos pensionistas ya han puesto su ojo en la paga extra de verano que se realiza durante los meses de junio. La subida de precios hace que cada vez más familias tengan problemas para llegar a fin de mes, por lo que esta paga extra es muy bien recibida en la economía familiar de muchos hogares. En la Ley General de la Seguridad Social viene especificado que, salvo en algunas ocasiones, los pensionistas tienen derecho a cobrar su pensión en 14 pagas anuales, repartidas en una cada mes y dos pagas extra que se realizan en junio y noviembre.

El pasado mes de diciembre, el Gobierno de España aprobó la revalorización de todas las pensiones y en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) viene contemplado una subida del 8,5% de las pensiones contributivas y del 15% de las no contributivas. El ejecutivo defendió que el objetivo de esta revalorización es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo con la economía global que azota a los precios.

La primera pata de la reforma de las pensiones ha tenido como finalidad ligar la cuantía de las contributivas al IPC, por lo que en este 2023 se ha producido un aumento. Cabe destacar que en los PGE queda limitada la cuantía de las pensiones, de modo que no se puede ni superar ni cobrar menos de los establecido por la normativa. De esta forma, la pensión mínima se sitúa en 783 euros mensuales recibidos en 14 pagas, mientras que la máxima lo hace en 3.058 euros mensuales repartidos en 14 pagas.

La normativa de la Seguridad Social recoge que los pensionistas tienen derecho a cobrar su pensión en 14 pagas, una ordinaria cada mes y dos pagas extra: una destinada al verano y otra a Navidad. La cuantía de estas pagas extra es la misma que la de una ordinaria. Por ejemplo, aquellos pensionistas que tengan una pensión de 1.000 euros, en el mes de junio cobrarán 2.000 euros debido a la paga extra de verano.

De esta forma, con la subida del 8,5% de las pensiones contributivas, aquellos pensionistas que cobren la cuantía máxima, en el mes de junio cobrarán 6.116 euros. Una cifra que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones califican como récord. Al situar la pensión máxima en 3.058 euros, el resultado de la suma de la paga extraordinaria más la ordinaria da la cifra de más de 6.000 euros.

Cabe destacar que no todos los pensionistas tienen derecho a las pagas extra. Según la normativa, aquellos que perciben una pensión por incapacidad permanente derivada de un accidente laboral o enfermedad profesional no cobrarán ninguna paga extra, ni la de verano ni la de Navidad. Esto no significa que cobren menos dinero, sino que lo hacen en 12 pagas, las extra se prorratean durante las ordinarias.

¿Cuándo se cobra la paga extra de verano 2023?

La Seguridad Social recuerda que el cobro de las pensiones suele tener lugar desde el día 25 de cada mes, aunque durante el mes de junio esa fecha es festiva. El cobro se realizará desde el siguiente día hábil, por lo que la paga extra de verano en 2023 será el próximo 26 de junio, aunque también puede ocurrir que las entidades bancarias adelanten la fecha de cobro al día 24.