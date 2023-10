El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto con el vicepresidente, Manuel Domínguez, ha confirmado la introducción de la 'Cuota Cero' para los nuevos autónomos canarios a partir del próximo 1 de enero de 2024. Esta medida fue anunciada tras intensas negociaciones con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Canarias, que comenzaron el 5 de agosto y fueron lideradas por el recién nombrado presidente de ATA Canarias, Pedro Andueza.

Además de la 'Cuota Cero', se ha implementado una reducción del 30% en los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma que afectan a los autónomos, agilizando así los procesos burocráticos y reduciendo el tiempo necesario para completarlos. Estas medidas tienen como objetivo proporcionar un "apoyo pleno" a los más de 139.000 autónomos de las Islas Canarias, según informó el Gobierno canario.

La reforma en el sistema de cuotas de la Seguridad Social para los autónomos durante 2022 y 2023 ha llevado a varias comunidades autónomas a fortalecer los incentivos para el inicio de actividades por cuenta propia, siguiendo la tendencia de otras regiones que ya han implementado la 'Cuota Cero'.

Bajo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, esta bonificación permitirá a los nuevos autónomos canarios la exención del 100% de la cuota mensual a la Seguridad Social durante un máximo de 24 meses. De esta manera, los autónomos canarios se unen a los de otras comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia que ya disfrutan de esta ventaja.

Ayudar a los generadores de empleo y de la economía local

El propósito de este paquete de medidas es situar a los autónomos en el centro de la política económica del Gobierno autonómico, ya que son considerados como generadores de empleo y motores de la economía local. El Gobierno de Canarias también se compromete a reducir la burocracia, con el objetivo de simplificar los trámites y hacerlos más accesibles para los emprendedores.

Aunque la 'Cuota Cero' entrará en vigor el 1 de enero de 2024 debido a consideraciones presupuestarias, se pretende que se convierta en una "medida estructural para toda la legislatura".

Según datos de la Seguridad Social, Canarias contaba con 139.264 autónomos en julio, lo que representa el 15,8% del total de afiliados a la Seguridad Social en las Islas. En el último año, se registró un aumento de 3.000 trabajadores por cuenta propia en Canarias, lo que equivale a un crecimiento del 2,1%. Destaca el aumento significativo de mujeres emprendedoras, que supera en un 30% al de los hombres.

Pedro Andueza, presidente de ATA Canarias, destacó la importancia de brindar apoyo a los autónomos para garantizar su supervivencia, ya que, a pesar de los buenos datos, "una de cada tres actividades por cuenta propia no supera los tres años de vida" en la región. En este sentido, enfatizó la necesidad de promover medidas fiscales que favorezcan a los autónomos.

Los requisitos para beneficiarse de la 'Cuota Cero' en Canarias incluyen no haber estado dado de alta como autónomo en los dos últimos años, no estar en situación de pluriactividad, no ser autónomo colaborador, no tener deudas pendientes con Hacienda o la Tesorería, y estar registrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).