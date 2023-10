Recibir una herencia es un proceso que involucra una compleja mezcla de emociones, ya que, por un lado, se relaciona con la pérdida de un ser querido, y por otro, puede implicar la llegada de una suma considerable de dinero. No siempre una herencia es un regalo sin complicaciones, ya que puede incluir deudas significativas. En ciertas circunstancias, rechazar una herencia puede ser una opción más conveniente que aceptarla, incluso si esta también incluye activos.

Si optar por no rechazar la herencia no resulta deseable, existe una vía legal para evitar asumir las deudas del fallecido. Este enfoque permite a los herederos no verse obligados a hacer frente a la totalidad de las deudas, lo cual puede ser una opción extremadamente ventajosa para aquellos que se encuentran en esta situación.

Herencia a beneficio de inventario: ¿Qué es?

La herencia a beneficio de inventario es un mecanismo legal utilizado en asuntos sucesorios que tiene como objetivo limitar la responsabilidad de los herederos con respecto a las deudas y obligaciones dejadas por el fallecido.

Cuando se elige esta forma de herencia, los herederos limitan su responsabilidad a los bienes heredados, sin comprometer su patrimonio personal. Al fallecer una persona, deja tras de sí un conjunto de bienes y deudas.

La herencia a beneficio de inventario permite a los herederos aceptar la herencia, pero solo hasta la cantidad de activos del fallecido. Este enfoque legal ofrece una valiosa protección a los herederos al limitar su responsabilidad financiera.

En otras palabras, los herederos no están obligados a responder con su propio patrimonio personal por las deudas que exceden el valor de los bienes heredados. Si las deudas superan el valor de los activos, los herederos no están obligados a cubrir la diferencia con su propio patrimonio.

Este concepto está establecido en el artículo 988 del Código Civil. Las alternativas a la herencia a beneficio de inventario son mucho más simples: aceptar o rechazar la herencia. La elección entre estas opciones debe ser considerada cuidadosamente por parte de los herederos.

Un error común que cometen muchos herederos es no examinar detenidamente si el fallecido tenía deudas. Posteriormente, se encuentran con la sorpresa de enfrentar deudas considerables que resultan imposibles de pagar.

Plazos para solicitar este tipo de herencia

Cuando una persona fallece y deja una herencia a sus herederos, se deben seguir ciertos procedimientos y cumplir con plazos determinados para poder optar por la herencia a beneficio de inventario:

Declaración ante notario: Si decides aceptar la herencia a beneficio de inventario, debes formalizarlo ante un notario, un paso fundamental para protegerte de posibles deudas y problemas financieros dejados por el difunto.

Plazo de 30 días: Los herederos tienen un plazo de 30 días para tomar esta decisión y comunicarla al notario. Este período comienza a partir del momento en que se dan cuenta de su condición de herederos. Si ya tienen en su posesión parte o la totalidad de la herencia, o si han realizado acciones en calidad de herederos, el plazo comienza desde que se percatan de su situación.

Inventario notarial: Durante esos 30 días, es necesario solicitar al notario que realice un inventario oficial de los activos y deudas de la herencia, en presencia de posibles acreedores y legatarios (personas designadas para recibir bienes específicos en el testamento).

Plazo si no tienes la herencia: En casos donde los herederos no tengan en su poder la herencia ni hayan actuado como herederos, el plazo de 30 días inicia después de que el notario establezca un límite de tiempo para que acepten o rechacen la herencia.

Otros casos: En circunstancias especiales, si no existen reclamaciones legales contra el heredero, este puede decidir aceptar a beneficio de inventario hasta que haya transcurrido un tiempo considerable.