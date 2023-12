El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha anunciado un nuevo criterio para el pago de la incapacidad temporal que entrará en vigor en 2024. La modificación beneficia a todas las personas que por algún motivo tienen una baja de larga duración y reciben una paga a pesar de no estar realizando ningún trabajo. La medida se aprobó en octubre y desde un principio ya gustó a todos los afectados.

La incapacidad temporal es conocida comúnmente como ‘la baja’ y puede ser pedida por cualquier trabajador siempre que cumpla las condiciones que le impidan realizar correctamente su oficio. Durante este tiempo, se puede seguir cobrando un salario durante 545 días (18 meses) con una posible prórroga de otros 180 (6 meses). En total, las personas que por cualquier circunstancia médica no pueden trabajar, tienen 725 (casi dos años) en los que siguen recibiendo ingresos. A partir de ese momento, la Seguridad Social debe examinar el estado del afectado y decidir si puede volver a su puesto o tiene algún impedimento que le haga retirarse.

Sin embargo, muchas personas no han recibido la resolución de su situación y se quedan sin la paga y no pueden ingresar una pensión de incapacidad permanente por qué no se le han diagnosticado. El nuevo cambio hará frente a esto y no dejará indefensas a todas esas personas que han agotado el tiempo y no tienen la prestación.

La prórroga se alarga

La Seguridad Social tiene un plazo de hasta tres meses para calificar el grado de incapacidad de la persona afectada una vez que ha pasado un tiempo sin pedir el alta. En esas semanas puede ser que no tenga ingresos, por tanto, gracias a la nueva ley, estos se podrán alargar hasta que se resuelva la situación. El factor clave que se ha impuesto es que a partir del 2024 la responsabilidad de pagar la incapacidad temporal corresponde exclusivamente a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Según el sindicato USO, el cambio se basa “en la protección de las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, garantizando el acceso a la cobertura económica mientras dure el periodo en que no pueden reincorporarse a la actividad laboral”. El tribunal médico suele dictar sentencia en un plazo máximo de 90 días, aunque algunos casos se complican y es ahí donde entra la aplicación de la nueva ley de la Seguridad Social.