Madrid permite compatibilizar el REF con las subvenciones a la inversión en renovables

Las ayudas contenidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y las subvenciones a la inversión para la implantación de energías renovables son compatibles. Lo aseguró ayer la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la visita que giró a Gran Canaria. «La resolución del Ministerio de Hacienda es clara», afirmó en presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para mandar al olvido los problemas que se habían encontrado los promotores de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas cuando acudieron al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a recoger las ayudas europeas.

En el propio IDAE, dependiente del ministerio que dirige Teresa Ribera, les informaron de que no podían utilizar a un mismo tiempo las subvenciones y, por ejemplo, la Deducción para Inversiones de Canarias (DIC) si con ello superaban el límite máximo de ayudas de Estado que marca Bruselas. No es que el IDAE no quisiera poner a disposición el dinero, es que el Ministerio de Hacienda mandaba parar cuando se sobrepasaba el tope.

Canarias explicó a Madrid que el REF no son ayudas de Estado