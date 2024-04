Frenéticos Mogán Young Fest y Feria del Libro en Arguineguín

La sexta edición del Mogán Young Fest celebró el sábado su segunda jornada –arrancó a las 18:00 horas del viernes–. Con la zona gamer abierta más grande la isla, variedad de talleres, juegos, exhibiciones, concurso de K-pop y los puestos de merchandising y de creadores orientados al manga, anime, al mundo del cómic y la fantasía, atrajo a multitud de jóvenes y familias hasta la plaza Negra de Arguineguín.

Entre los asistentes, la concejala de Presidencia, Tania Alonso y la de Juventud, Emily así como otros ediles del Gobierno local, que disfrutaron de la gran variedad de actividades programadas junto a Sergio Medina, en representación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, y Olaia Morán, consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria

Destacó ayer la K-pop Party, que incluyó el concurso grupal de baile y ramdom play, logrando reunir tanto arriba como abajo del escenario a un gran número de amantes de este estilo musical de Corea del Sur. Vítores, aplausos y mucha coreografía al son de los éxitos del momento del Korean Pop fueron los elementos principales que lograron un año más convertir esta actividad del Mogán Young Fest en todo un éxito.

Hoy domingo es el turno del concurso de Cosplay. No obstante, durante el sábado no faltaron cosplayers , reuniéndose en la plaza los principales personajes de Star Wars, Sailor Moon o One Pice, entre otros muchos. Por la mañana además se celebró una materclass de Capoeria con Costramaestre Turfäo, otra de baile moderno con Yurena Molina y Lara Díaz, y la de K-pop con Jiaxue.

El Mogán Young Fest comparte este año espacio con la Feria del Libro de Mogán, que igualmente desde el viernes y hasta hoy celebra su duedécima edición bajo la organización de las concejalías de Biblioteca y Juventud. Ayer la escritora de literatura juvenil Mélani Garzón-Sousa presentó 'Mega Superchuche y la Primera Novela de la Esbirra'; Madelyn Ríos Fernández su libro 'La Puerta Mágica del Ratón Pérez'; Pedro Conde Luque la novela 'El lápiz imborrable'; la estudiante de psicología e influencer Lola Ortíz 'Yo estuve ahí'; Estefanía Quintana Fabelo 'Escribe tu propio título', un libro lleno de ejercicios terapéuticos0; y Gloria T. Dauden la novela 'El laberinto del olvido'.

Hoy es el turno de Santiago Gil, que dará a conocer la novela los 'Los Días de Guayedra'; Andrés Odeh con 'Pimienta Negra'; Tania Santana Ventura con 'Las sombras del sótano'; y Alicia Verona, Carmen Mari Santana y Paqui Domínguez con 'En femenino y en plural II'.

Concierto Mogán Joven 2024

La plaza Negra de Arguineguín también acogió anoche el Concierto Mogán Joven, que esta edición ha apostado por la diversidad de estilos. Arrancó con Ale Santos, natural de Arguineguín. Con tan solo 19 años lleva ya varios de formación en las Escuelas Artísticas de Mogán. Su creatividad y sensibilidad a la hora de componer sus propios temas y versionar otros ha ido conquistando al público, tanto es así que se convirtió en el ganador de la primera edición del concurso Mogán Talent, celebrado el pasado diciembre. Durante la velada interpretó covers y canciones de su autoría como 'No volverás' o 'A mi'.

Le siguió sobre el escenario otra moganera, Serezane, que presentó sus temas de corte pop con toques urbanos y latinos. A continuación llegó el turno de Marlena, grupo que cuenta con 1,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 90 millones de reproducciones. Sus integrantes, Ana Legazpi y Carolina Moyano hicieron disfrutar al público con éxitos como 'Me Sabe Mal', 'Gitana', 'Red Flags' o 'Amor de Verano', canción con la que llegaron a la semifinal del Benidorm Fest este año.

Les sucedió otro conocido artista del panorama nacional del hip-hop, Ambkor. El MC Barcelonés lo dio todo con un repertorio que reunió lo mejor de una trayectoria que inició en 2006.

El programa Mogán Joven al que pertenece este concierto, tiene como objetivo impulsar el talento del municipio y ser una plataforma que permita darlo a conocer. Y eso justamente es lo que llevó anoche al jovencísimo Alex Oliva, vecino de Veneguera, a subir por primera vez a un escenario de este calibre y presentar dos canciones, ambas de marcado estilo urbano.

El concierto finalizó con la orquesta Furia Joven, que con una extensa experiencia en escenarios del Archipiélago y del resto del país, puso a bailar a los y las presentes con su espectáculo +Flow Tour. Este concierto, como todas las actividades del programa Mogán Joven, fue gratuito.

Pasarela Joven, domingo a las 20:00 horas

Los jóvenes diseñadores del municipio, Patricia Caro y Aday Batista, serán los encargados de cerrar el programa Mogán Joven 2024 con una pasarela que arrancará a las 20:00 horas de hoy. Esta, como novedad, incorpora la marca 'Mel & CO' de las jóvenes moganeras Melani Santana y Carina Hernández, y además contará con las actuaciones de Julietta Ruffini y Aridane Macías, ambos del municipio.

Por la pasarela desfilará alumnado de las formaciones impartidas durante el proyecto y participantes del Mogán Talent 2023, alumnado de las Escuelas Artísticas de Mogán y de las masterclass de baile. Durante el evento se proyectará además un videoclip contra la LGTBIfobia, realizado especialmente para el proyecto Mogán Joven con la colaboración de diferentes jóvenes del municipio y personalidades.

Mogán Joven

El Ayuntamiento de Mogán organiza Mogán Joven –programa del que forman parte el Mogán Young Fest, el Concierto Mogán Joven y la Pasarela Joven– con la colaboración de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la su Dirección General de Juventud, y la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.