Si tienes hijos, este es el nuevo regalo del Gobierno que ya puedes solicitar: 115 euros al mes

En su lucha contra la pobreza infantil en España, el Gobierno ha desarrollado una medida de protección social par aimplementar el complemento mensual de ayuda a la infancia: una ayuda que se suma al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta iniciativa, que gestiona la Seguridad Social, tiene un objetivo clave: mejorar el cuidado y el bienestar de los menores de edad en las familias y unidades de convivencia que se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad económica.

El complemento que se paga al mes por la ayuda a la infancia está diseñado, fundamentalmente, para apoyar a las familias que cumplen con los requisitos para recibir el Ingreso Mínimo Vital y que cuentan con unos ingresos por debajo del 300% de la renta garantizada y que no superan los límites establecidos por ingresos computables y patrimonio neto.

Tal y como recoge el programa, la cantidad a la que asciende el complemento por hijo depende tanto del número de hijos como de su edad: por cada niño de menos de tres años las familias reciben 115 euros mensuales; mientras que los niños que tienen entre tres y seños años reciben 80,50 euros al mes. Para los menores que tienen entre seis y dieciocho años el complemento se queda en 57,50 euros mensuales.

La nueva ayuda por hijo de la Seguridad Social

Un aspecto importante a destacar sobre esta sitaución es que, en principio, no es necesario solicitar el complemento de forma independiente al Ingreso Mínimo Vital ya que la Seguridad Social lo aplica de forma automática. En cualquier caso, si no está reconocido o si la situación familiar experimenta cambios recientes que no estaban registrados previamente en el sistema, es posible solicitar el cobro a través del portal oficial de la Seguridad Social.

Los pagos que se realizan y que se corresponden a los puntos por hijo a cargo del Ingreso Mínimo Vital se realizan de forma mensual, en consonancia con el calendario de pagos establecido por la Seguridad Social. A pesar de que la fecha exacta puede cambiar, en general los pagos se realizan a principios o mediados de cada mes.

Esta ayuda deja claro el compromiso de la sociedad con la protección de los derechos de la infancia y con la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria. En cualquier caso, también enfatiza en cuán importante es continuar trabajando por coordinar los recursos para garantizar el bienestar de la infancia.