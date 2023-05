Llevar a la Cámara la voz de Lanzarote

Los cabezas de lista al Parlamento por Lanzarote y La Graciosa tienen muy claro que hay que estar en la Cámara regional para que las demandas de la isla de los volcanes se escuchen «alto y claro». El territorio fragmentado provoca que los problemas no sean los mismos que en las islas capitalinas. La sanidad, la vivienda o el crecimiento demográfico son algunas de las áreas que más interés levantan en la ciudadanía y son los temas que los candidatos insulares quieren trasladar a la agenda parlamentaria. Para ellos, la aparición de la lista regional, con todos los cabezas de lista de islas capitalinas, no ha modificado «ni un ápice» la importancia de la circunscripción insular ya que es esta la que les permite obtener un mayor número de representantes. Y cuantos más, mejor.

Los candidatos, algunos con años de experiencia y otros con menos tablas, afrontan las elecciones con el mismo objetivo: humanizar la institución y acercarla a la ciudadanía. «Hace falta que la gente normal llegue al Parlamento, hacerlo más visible y que no parezca una burbuja inaccesible», afirma el cabeza de lista de Nueva Canarias por Lanzarote, Yoné Caraballo. Este enfermero, con experiencia en el activismo social, se animó a dar el paso con la ambición de conseguir erradicar los problemas de la isla desde «dentro». Su ejemplo a seguir es la candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad y médica, Mónica García. «Hacen falta caras nuevas», asegura.

«Ser diputada no significa coger un Binter, hay que pelear por Lanzarote» Migdalia Machín - Coalición Canaria

«Hay que estar día a día en los territorios para conocer realmente los problemas, muchas veces los candidatos a la Presidencia no pueden llegar a todo y para eso estamos nosotros», apunta. Caraballo asegura que su labor en la Cámara regional será, entre otras cosas, «tirar de la chaqueta a Román Rodríguez» cuando haga falta para que se aplique en los temas que los ciudadanos de Lanzarote demanden. Al ser un perfil más anónimo, el candidato comienza ahora a experimentar el cariño de la gente por la calle. «Me miran, sonríen y me dan su apoyo porque saben el interés que le pongo a las cosas», apunta orgulloso.

El candidato de Nueva Canarias se ha dado cuenta ahora del «sacrificio y esfuerzo» que supone participar como cabeza de lista en unas elecciones. Ha tenido que cogerse vacaciones y abandonar temporalmente el deporte para dedicarse «en cuerpo y alma» al proceso.

También la cabeza de lista insular del Partido Popular en la Isla, Astrid Pérez, defiende la importancia de que lo ciudadanos se sientan identificados con los diputados que ocupan los asientos en el Parlamento regional. «Si la gente te da su apoyo es para estar ahí, para intervenir en las sesiones y defender los problemas y los intereses de los lanzaroteños», afirma la candidata popular. Pérez conoce bien la Cámara ya que esta, si lo consigue, sería su tercera legislatura como diputada. Y su principal objetivo es conseguir acabar con el «maltrato presupuestario» que ha sufrido la Isla en «manos de CC y del PSOE».

«Hace falta humanizar el Parlamento y que deje de parecer una burbuja» Yoné Caraballo - Nueva Canarias

«Hay que estar ahí porque ni los gomeros ni los herreños van a luchar por los intereses de Lanzarote», apunta la alcaldesa de Arrecife, quien asegura que los vecinos le paran cada «seis pasos» para darle ánimos y empujarla a que «continúe como hasta ahora».

La número uno al Parlamento por la circunscripción insular de Unidas Sí Podemos, Nona Perera, también se ha propuesto «llevar la normalidad» a la sala de plenos. Está cansada de que la política canaria esté representada por «hombres con chaqueta y corbata que hablan desde una tribuna» y de que se meta en el «mismo saco» a todas las personas con cargos políticos. «Yo por ejemplo nunca he ido a una comilona», añade entre risas. Para la candidata esta imagen solo aleja a los ciudadanos de una institución que, según sus palabras, no acaban de entender y que, desde su punto de vista, es «retrógrada».

Para poder seguirle el ritmo a la campaña Perera ha tenido que quitarse «muchas horas de sueño» y delegar en su pareja muchas tareas familiares, pero asegura que merece la pena ya que este 28-M no solo están en juego «las elecciones», sino «el futuro de las próximas generaciones».

Migdalia Machín encabeza la lista insular de Coalición Canaria en Lanzarote y aunque reconoce que el partido parte de la municipalidad insiste en que el desarrollo de cada isla no puede «ser un freno» para el proyecto de toda Canarias. «Entendemos el modelo fragmentado de islas y que este tiene que ser más justo y solidario por ello es importante sacar la mayoría de diputados en cada isla para que CC tenga más fuerza», asegura.

«La Isla ha avanzado estos cuatro años con políticas que la hacen iguales al resto» Dolores Corujo - Partido Socialista

Machín defiende que ser diputado no significa «coger un Binter» y asegura que es «fundamental» influir en la isla y pelear por los mejores «presupuestos posibles». Para la candidata la campaña es la parte «más bonita de estar en un partido» a pesar de llevar desde el mes de septiembre trabajando en el proceso electoral. Se siente «muy afortunada» por haber recibido «esta oportunidad» y agradece el cariño y respeto que los ciudadanos le muestran cuando se le acercan por la calle. «Me dicen que les gusta mi forma de hacer política y aunque algunos no les convence la lista completa yo les digo que las familias no son perfectas», reconoce.

La candidata del PSOE, Dolores Corujo, ya sabe lo que significa estar sentada en la Cámara regional y desde su punto de vista Lanzarote ha dado pasos para adelante en los últimos cuatro años gracias a la puesta en marcha de «políticas que la hacen iguales al resto de islas». «Hablar de movilidad, cambio climático o sostenibilidad turística es hablar de Lanzarote», asegura la diputada.

«Hay que acabar con el maltrato presupuestario que ha sufrido la Isla» Astrid Pérez - Partido Popular

Para Corujo las realidades de cada isla son «totalmente diferentes» por lo que defiende la importancia de que existan las circunscripciones insulares, aunque insiste que los representantes de cada territorio deben trabajar de la mano para avanzar. «Es muy importante que la voz de Lanzarote esté en coordinación con el resto, somos el único partido con representación en todas las islas y eso aporta cohesión», afirma.

Aunque todos, sin excepción, están comprometidos al 100% con sus líderes y candidatos a la Presidencia del Gobierno, la mayoría reconoce que les haría ilusión que un lanzaroteño encabezara la lista autonómica si esto significa que puede convertirse en líder del Ejecutivo canario.

«Estoy cansada de que la política sean hombres con corbata que hablan desde la tribuna» Nona Perera - Unidas Sí Podemos

«La presidencia no siempre tiene que caer en las islas capitalinas, me encantaría que un lanzaroteño liderara el proyecto en un futuro», apunta Pérez. Y Caraballo coincide, aunque reconoce que también le «haría ilusión» que fuese una mujer. «Las dos cosas serían bastante bonitas para la democracia y para nuestra sociedad», afirma el aspirante de Nueva Canarias.

También los candidatos coinciden en que todavía «queda mucho trabajo por hacer» para que la ciudadanía termine de entender la doble lista al Parlamento y su utilidad. «La mayoría de la gente no comprende el sistema, muchos ni siquiera se interesan en entenderlo», lamenta Perera.