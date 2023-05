«Gran Canaria tiene que volver a ser el motor económico del Archipiélago»

¿Por qué ha decidido dar el salto al Cabildo? ¿No era más fácil intentar un tercer mandato como alcalde en la capital?

Cuando fui alcalde por primera vez sabía que tenía que realizar un proyecto que a los cuatro años tenía que ser revisado por la ciudadanía. Me presenté por segunda vez al Ayuntamiento y no solo ganamos, sino que ampliamos a casi el doble el respaldo en las urnas. Pero desde el primer minuto le dije al partido, aunque no se hizo público en aquel momento, que mi idea es que los proyectos deben de durar un máximo de dos mandatos. No es que lo imponga nadie, sino porque en el ámbito personal lo tenía claro. Es cierto que muchos me dijeron que por qué no me presentaba al Ayuntamiento de nuevo si tenía las encuestas a favor y la ventaja de la Alcaldía, pero creo que en la política las cosas no son así. Este es un proyecto colectivo y hay que ser capaz en esta carrera de relevos de pasar el testigo a la mejor candidata que hay a la Alcaldía, que es Carolina Darias.

En la candidatura al Cabildo repiten casi todos los consejeros. ¿No le dejó el PSOE meter mano en las listas?

En las listas al Ayuntamiento en 2019 repetí los concejales. Tengo claro que para acceder a una responsabilidad local no solo se tiene que estar preparado, sino tener la experiencia para poder gobernar desde el minuto uno. Hay que responder a la gente desde el primer día, lo de los cien días de margen ya pasó a la historia. Llevo personas que no solo tienen experiencia, sino que están gobernando en este momento.

¿Ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria le da alguna ventaja para obtener la Presidencia del Cabildo? ¿O quizá sea al revés?

Me da una experiencia indudable. A nivel municipal, el Ayuntamiento es la institución más grande de Canarias. Ser alcalde es un plus y creo que eso los ciudadanos lo van a tener en cuenta.

¿Qué propuestas concretas lleva para convencer ahora a todos los grancanarios?

Gran Canaria tiene que volver a ser el motor económico de Canarias, la isla que tire de la economía del Archipiélago y además lo tiene que hacer mirando al conjunto de las islas sin ningún complejo, con una competencia sana. Esto se perdió en la década de 1990 y en estos momentos tenemos que volver a convertirnos en líderes. ¿En qué? En capacidad de desarrollo sostenible, en movilidad, en que la política de protección del 42% de la superficie de la isla sea una oportunidad para generar actividad económica y empleo. Tenemos que abordar, aunque no tengamos competencias propias, sectores que son tradicionales y que nos dan de comer hoy, como el turístico. Y al mismo tiempo, ser una administración que cuide a la gente. El Cabildo tiene una gran competencia en servicios sociosanitarios y tiene que solventar los problemas de atención, ser un escudo social.

Los sondeos auguran que se podrá repetir el pacto NC-PSOE y quizás ni haga falta incluir a Podemos. ¿Es ese el único gobierno posible para los socialistas o caben otras alternativas?

La gente ha visto mi proceder en anteriores elecciones, voy a optar por sacar el máximo resultado. Soy consciente de que los mayorías absolutas en el Cabildo, aunque no imposibles, sí son complicadas. En un escenario de pactos soy capaz de llegar a acuerdos, pero estoy convencido de que vamos a ganar estas elecciones y que voy presidir el gobierno, como hice en el Ayuntamiento. Quiero un gobierno de progreso, pero en este caso liderado por el PSOE.

Ni Ángel Víctor Torres en 2015 ni Luis Ibarra en 2019 pudieron ganarle a Antonio Morales. ¿Por qué cree que usted puede superarle en votos?

También decían que era imposible ganar al PP en la ciudad y no solo les gane, sino que hoy tenemos once concejales y ellos tienen seis. Yo no me muevo en los imposibles, sino en las realidades, y la realidad es que podemos ganar el Cabildo. No solo porque lo digan las encuestas, que también lo dicen ya, sino porque estoy convencido de que se puede producir ese cambio. Y va a ser un cambio tranquilo porque el gobierno seguirá siendo de progreso.

Si no gana, ¿se ve de vicepresidente del Cabildo después de haber gestionado la mayor ciudad del Archipiélago canario?

Yo solo me planteo gobernar, pero tengo experiencia de pactos y negociación. Fui concejal con Jerónimo Saavedra y también sé lo que es estar en la oposición en el propio Cabildo. Conozco la institución desde todos los ángulos, y estaré donde me pongan los ciudadanos, pero ahora no tengo otro objetivo que presidir.

Debe ser complicado confrontar con Antonio Morales cuando el PSOE lleva ocho años apoyando todo lo que hace. ¿Cree que en esta campaña podrá diferenciar los mensajes?

Yo tengo un proyecto en positivo. No me presento contra nadie, ni contra Antonio Morales ni contra NC. Me presento para gobernar, siempre lo he hecho así. No miro para atrás, no me pongo a criticar la gestión de los anteriores, ni siquiera los que son de distinto color político. Tenemos unos consejeros socialistas en el Cabildo que están haciendo un trabajo fantástico y por eso van en mi lista, mejor mensaje es imposible.

El PSOE promueve en el Cabildo el proyecto del tren, que son años de obras y cambiaría la parte baja de la ciudad. ¿Es eso compatible con la metroguagua que ha impulsado usted?

Totalmente compatible. Y con el sistema de guaguas que existe en la actualidad, que tendría que adaptarse al nuevo modelo. Estamos hablando de un proyecto que durará años y que en este momento ni siquiera tiene financiación. Ahora hay que entrar en la fase de buscar los recursos. Ya me vi en esa situación con la metroguagua, me encontré con un proyecto que no tenía dinero y lo que hice fue buscar recursos y empezar la obra.

En este mandato ha habido choques entre el Ayuntamiento y el Cabildo, que ahora tendría que resolver desde el otro lado. Por ejemplo, ¿quién debe poner las aceras en Almatriche?

Es que la carretera de Almatriche no era municipal hasta septiembre y en realidad es el Cabildo el que tiene que poner las aceras en las obras insulares. Hemos pedido que nos cedan la vía y se hará lo mismo que en la recta de Los Tarahales. Desde septiembre es local y en pocos meses logramos un proyecto con fondos a la UE.