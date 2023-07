Vox solo logró obtener la representación de un diputado de Canarias en sus filas en los comicios celebrados este domingo, lo que supone uno menos que las elecciones de 2019. «Como se intuía en las elecciones del 28 de mayo, en donde Vox fue el partido que más creció en Canarias, hemos tenido también un resultado de crecimiento en estas elecciones generales de este 23 de julio, y hemos pasado de ser la cuarta a la tercera fuerza política en la provincia de Las Palmas», valoró el líder del partido en las Islas, Andrés Alberto Rodríguez, en la sede ubicada en la calle Bécquer de la capital grancanaria.

«Para nosotros también es importante reseñar que aquellos partidos nacionalistas canarios, cuya actividad y objeto fundamental es dividir a los canarios y a los españoles entre sí, se han quedado fuera del Congreso de los Diputados por esta provincia», agregó. A su juicio, todo esto ha sido fruto «del esfuerzo y el trabajo de muchos», por lo que quiso mostrar su agradecimiento a todos los votantes y a los apoderados y afiliados del partido.

«No les vamos a defraudar y seguiremos trabajando como hemos hecho en la pasada legislatura. Nos opondremos a todo aquello que va en contra de los intereses de todos los españoles y trabajaremos por el bien común», concluyó, sin querer profundizar en valoraciones sobre los resultados obtenidos a nivel nacional.

Hay que recordar que la formación ultra no pudo presentarse a estas elecciones por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, después de que la Junta Electoral Provincial no proclamara su candidatura. ¿El motivo? Un motín interno que concluyó con el abandono de varios miembros. La formación de Santiago Abascal no tuvo tiempo para recomponer la plancha, con lo que no pudo presentarse en las islas occidentales.

