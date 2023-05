La construcción de una residencia exclusiva para los mayores del municipio de San Bartolomé de Tirajana figura como el primer compromiso de actuación social que Marco Aurelio Pérez Sánchez acometerá como próximo alcalde de San Bartolomé de Tirajana en las Elecciones Municipales Canarias 2023 con un gobierno de mayoría absoluta de PP-AV.

El anteproyecto técnico responde a una edificación moderna y muy luminosa de cuatro plantas, con un jardín interior y con la totalidad de sus habitaciones y dependencias de servicio rodeadas de una amplia zona verde exterior. Su construcción se llevará a cabo en la parcela municipal situada entre el Centro de Salud y el Parque Urbano del Sur.

Marco Aurelio Pérez Sánchez sostiene que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana debe tomar esta iniciativa como una prioridad. “El municipio no puede permitirse el lujo de seguir esperando por las decisiones que adopten el Cabildo o el Gobierno de Canarias para ofrecer a los vecinos y vecinas este servicio público tan necesario y tan demandado. Tenemos que ser valientes y coger las riendas de nuestro propio destino de una vez por todas “, afirma.

14 millones de inversión

La propuesta de residencia de mayores que Marco Aurelio plantea supondrá una inversión pública de unos 14 millones de euros aproximadamente. Tendrá acceso directo para ambulancias, su propia zona de aparcamientos para usuarios y familiares, dispondrá de una piscina climatizada y totalmente adaptada, y será autosuficiente a nivel energético. Para eso se tejará toda su cubierta con placas solares que permitirán obtener la energía necesaria y suficiente para el funcionamiento del centro y sus dependencias.

La residencia de mayores que Marco Aurelio defiende está pensada para unos 200 usuarios, de los cuales 50 serán residentes permanentes y los otros 150 beneficiarios del programa de atención sociosanitaria que ofrecen los centros de día. Además, el servicio que se quiere crear se implementará también como centro de atención y cuidados especiales para los enfermos de Alzheimer.

La construcción del centro residencial de mayores es una demanda histórica de las familias de San Bartolomé de Tirajana. Marco Aurelio Pérez propugna que su utilidad sea exclusiva para las personas del municipio dado el alto número de familias solicitantes. El candidato de PP-AV sostiene que se trata de un servicio público que ya está atendido en otros municipios de la Isla y que las administraciones no pueden seguir relegando a San Bartolomé de Tirajana. No está de acuerdo con que el Cabildo pretenda utilizar esta instalación y sus prestaciones como si fuera una residencia insular, ofreciendo sólo el 10% de las plazas para los numerosos usuarios que tiene el Sur.

“Los vecinos quieren soluciones y ver atendidas sus necesidades. Los mayores de este municipio se merecen atención y respeto, porque han sido los que sembraron la semilla de nuestro presente. Si no nos dejan otra opción nos plantearemos no pedir dinero a nadie y afrontar la construcción de la residencia sólo con recursos municipales. Tenemos que avanzar. No podemos esperar más ni vamos a esperar más”, afirma Marco Aurelio Pérez.

Ampliación del Hospital

Además de esta residencia, PP-AV también tiene el compromiso de ampliar el Hospital de Meloneras para aumentar el número de camas de internamiento que podrán ponerse al servicio de los pacientes hospitalarios y, por otro lado, dotar al municipio del servicio de especialidades médicas y sanitarias que precisa para que los vecinos no tengan que desplazarse hasta Vecindario o Las Palmas. La edificación de esa ampliación se llevará a cabo en la parcela municipal situada entre la edificación hospitalaria actual y la carretera de acceso a su servicio de urgencias.

Entre los compromisos de avance social que Marco Aurelio Pérez tiene trazados figuran, además, la renovación de todos los parques infantiles con un plan de conservación, mantenimiento y seguridad; poner en marcha la guardería infantil de Castillo del romeral, impulsar la construcción del nuevo instituto de Bachillerato y FP de El Tablero; ampliar las becas estudiantiles de matrícula, transporte y libros; reabrir los espacios jóvenes como centros de ocio y formación, y promover actividades integradoras para personas con discapacidad funcional.

Resultados elecciones 28M en Canarias

Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: