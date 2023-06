Nueva Canarias y PSOE pactan en Santa Lucía sin cerrar la posible entrada de Unidos por Gran Canaria

Tres reuniones les ha hecho falta a Nueva Canarias (NC) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para cerrar el pacto que les unirá durante estos próximos cuatro años en Santa Lucía de Tirajana. Con estos compañeros de viaje, Francisco García, alcalde en funciones y cabeza de lista de Nueva Canarias, asume el reto con la importancia que requiere la situación política. Renueva cuatro años más como alcalde con el apoyo de Julio Ojeda y una posible nueva incorporación de Unidos por Gran Canaria (UxGC) que, según ambas partes, se dará a conocer la próxima semana.

Durante la firma del pacto, Francisco García explicó ayer que desde que finalizó el recuento el 28 de mayo y en las urnas se manifestó la voluntad de los ciudadanos, tanto Nueva Canarias como los socialistas se dieron cuenta de que los vecinos querían un gobierno de progreso. «Hemos firmado con el PSOE con la intención de dar estabilidad política y garantizar el bienestar social y económico, pero sobre todo para seguir apostando por Santa Lucía de Tirajana», argumentó García.

Con la firma de este pacto, Francisco García opta por dejar fuera a La Fortaleza, que con sus cinco concejales también hubiese formado una mayoría y cuyo dirigente, Santiago Rodríguez, exalcalde, fue quien lo incorporó a su gobierno de las pasadas elecciones, cuando a los ocho meses del mandato, Rodríguez se vio en la obligación de destituir a los miembros de AV y de Podemos, con los que había sellado su mandato inicial.

Tanto Francisco García como Julio Ojeda, firman el acuerdo para los próximos cuatro años tras ser las dos fuerzas mayoritarias elegidas por la ciudadanía. Un pacto fruto del diálogo, la negociación y sobre todo la voluntad colectiva de los vecinos del municipio, tal y como ha expresado el líder de Nueva Canarias.

En el acuerdo entre ambos partidos, se explica que los objetivos se centran en priorizar la activación económica y el empleo; promover el ejercicio efectivo de los derechos; impulsar un municipio sostenible; modernizar la organización y el funcionamiento del Ayuntamiento y avanzar en un modelo de participación ciudadana real y efectiva.

Según Julio Ojeda, líder socialista, «las negociaciones han sido intensas, como todas, que conllevan un trabajo serio y riguroso, pero ha habido sintonización y lo que nos ha unido ha sido la ciudadanía». Una negociación que, según ha argumentado Ojeda a este periódico, se ha desarrollado sin ningún tipo de escollos. «Esperamos que el ayuntamiento sea una administración cercana a la ciudadanía, descentralizar los servicios públicos, poner en marcha un plan de rescate en los sitios públicos», remata.

Por su parte, Francisco García, que continuará en la alcaldía durante estos próximos cuatro años, confirmó que a las negociaciones les bastó con tres reuniones para llegar a un acuerdo. «El PSOE ha tenido en cuenta el resultado de las urnas, sabiendo que Nueva Canarias ha sido el partido más votado y por coherencia entendíamos que ellos tenían que estar presente en todas las áreas de gobierno».

Sin embargo, las negociaciones no finalizan con este pacto, pues durante la firma, que se celebró durante la mañana de ayer en el hotel Vecindario Aeropuerto, el alcalde de Santa Lucía adelantó que a pesar de ya tener la mayoría absoluta, tienen avanzadas conversaciones con Unidos por Gran Canaria, fuerza política que probablemente se unirá al gobierno a lo largo de la próxima semana, cuando este acuerdo se haga oficial.

Un mandato que Francisco García asume como un reto importante debido a la inestabilidad política que existe en el archipiélago y en el país en general. «Estamos en un momento complicado en cuanto a cómo se ha quedado la geografía política del archipiélago, pero es un reto importante porque Santa Lucía está ubicada en un sitio estratégico y nuestro territorio ofrece posibilidades en cuanto a desarrollo, comercio e investigación, por lo que tenemos que posicionarnos dentro del marco».

Nueva Canarias, según su líder, afronta el mandato con ilusión después de que la ciudadanía haya apostado por Francisco García. «Hay que tener en cuenta que yo no me presente de cabeza de lista en las anteriores elecciones, aunque terminé siendo alcalde y ahora estoy con mucha ilusión pero sobre todo con mucha responsabilidad. Ser alcalde no es sencillo, hay que tener una disponibilidad de 24 horas, pero a parte de una responsabilidad es una honorabilidad ser alcalde del municipio que me vio nacer, donde me he formado y en donde tanto he compartido con los ciudadanos», ha sentenciado García.

Desde el PSOE, por su parte, afrontan este nuevo reto «con ilusión y ganas», y es que según Julio Ojeda, los socialistas tienen como objetivo «mejorar cuestiones después de cuatro años complejos y toca recuperar todas esas oportunidades perdidas».

De esta forma, el resto del pleno del consistorio del municipio sureño contará con la representación de los cinco concejales que logró La Forteleza, con Santiago Rodríguez al frente; los tres concejales logrados por Vox; los dos ediles de Agrupación de Vecinos-Santa Lucía de Tirajana-Partido Popular y el único concejal de Unidos por Gran Canaria, Sergio Vega.

Desde Nueva Canarias aseguran que la próxima semana, se convocará «un Tagoror y una asamblea con la intención de compartir con toda la militancia la información del acuerdo y cuáles son los detalles y puntos del programa de gobierno».