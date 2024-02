COFLP, ejemplo de colaboración entre instituciones para mejorar la sanidad

El Colegio de Farmacéuticos alcanza acuerdos con asociaciones de pacientes, colectivos profesionales y entidades públicas en beneficio de la población

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas ha llegado a diferentes acuerdos con asociaciones de pacientes, otros colegios profesionales y varias instituciones públicas con la finalidad clara de mejorar la salud de todos los sectores de la población.

En palabras de su presidenta, Loreto Gómez Guedes, “la red farmacéutica sobre el territorio nos convierte en los sanitarios con más posibilidades de llegar a la población en general. Además, la cercanía a la ciudadanía por estar situados en pueblos y barrios en donde el vecindario nos identifica y nos conoce, nos permite niveles de confianza que son más difíciles de alcanzar por otros profesionales y, lo que es mejor, nos facilita tener consciencia de los tratamientos y de su evolución”.

Firma del Convenio Alzheimer Canarias. lp/dlp / la provincia/dlp

Razones no faltan para sustentar estas afirmaciones. Por un lado, los farmacéuticos comunitarios son los sanitarios más consultados para afrontar problemas de salud y medidas de prevención. No solo catarros, gripes y resfriados. Consejos sobre cremas solares, cuidados de la piel, cuidados dentales, dolores musculares, etc., son parte de las consultas que se reciben en las oficinas de farmacia, pero el COFLP pretende ir mucho más allá.

“Las posibilidades de detectar problemas de salud de manera temprana”, afirma Gómez Guedes, “y facilitar la prevención de muchas enfermedades derivando a las personas a tiempo al médico, es uno de los valores que se está potenciando dese el colegio”.

Los ejemplos son muchos y variados. Personas que buscan soluciones para una mancha que podría ser un melanoma; dolores en las articulaciones que pueden ser reúma, artritis o artrosis; trastornos digestivos que evocan a un COVID-19 persistente; o pérdidas de memoria relacionables con la enfermedad de Alzheimer, entre otros y sin contar con el apoyo a campañas de instituciones públicas.

Firma del Convenio Clave A. lp/dlp / la provincia/dlp

“Se trata”, asevera la presidenta, “de tener la capacidad de unir síntomas o de reconocerlos para aconsejar a la persona afectada que visite al médico. En ningún caso se trata de diagnosticar, sino de actuar de forma preventiva”.

Pero para conseguirlo, “no solo es necesario contar con una formación adecuada, también hace falta mantener una renovación permanente de los conocimientos. Por eso”, señala Loreto Gómez, “es fundamental que el colegio ofrezca formación continuada adecuada y contar con la colaboración de profesionales expertos”.

Desde el COFLP se considera que quienes mejor pueden definir qué necesitan y cómo se les puede ayudar “son los pacientes a través de sus asociaciones”, pues son ellos los que se enfrentan día a día con la enfermedad.

“No solo hablamos de trabajar en cuestiones relativas a las enfermedades”, señala la presidenta, “también en problemas sociales como la prevención del suicidio, violencia machista, violencia hacia el menor, soledad no deseada… realidades que se dan en nuestra sociedad y a las que hay que dar respuesta”.

Firma convenio Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón . lp/dlp / la provincia/dlp

“Entre las asociaciones con las que tenemos acuerdos, está la Asociación Alzheimer Canarias, Asociación Española Contra el Cáncer Las Palmas, Asociación Long COVID, Asociación de Lupus y Autoinmunes en Canarias y Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, entre otros”.

Otros profesionales

En cuanto a los acuerdos de colaboración con otros profesionales, debe destacarse el acuerdo con los colegios de Enfermería y Dentistas para la realización de una campaña anual a favor de la vacunación contra la gripe y la COVID-19.

Pero también hay acuerdos para formación sobre cuestiones que afectan a varios colectivos profesionales o para buscar soluciones a realidades a través de la colaboración entre sanitarios.

Carpa prevención del cáncer de piel . lp/dlp / la provincia/dlp

También debemos recordar los acuerdos con la Administración Pública que están aún por definir, con la prioridad de facilitar la comunicación directa entre los farmacéuticos comunitarios y los centros de atención primaria. Es un principio básico entre actores sanitarios que comparten pacientes, con el consiguiente beneficio para la población.

En definitiva, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas ha asumido el reto de liderar un cambio fundamental en la farmacia, aprovechando al máximo la formación de los profesionales y aplicándola a las necesidades reales de la prevención en salud, lo que no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también supone un importante ahorro en tratamientos médicos en ingresos hospitalarios.