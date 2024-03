¿Se puede realizar un Bizum entre familiares? Todas las claves.

Rápidas, seguras y cómodas. Las tres ventajas de hacer una transferencia con Bizum si no dispones de efectivo en ese momento. Ya no tienes excusa para no pagar un almuerzo o una cena a medias, contribuir a comprar el regalo para un amigo, abonar tu parte de alquiler o colaborar con la ONG a la que quieres ayudar.

Más de 25 millones de españoles utilizan Bizum en la actualidad, según datos del servicio. Esa cantidad de usuarios representa más de la mitad de la población del país.

¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió este servicio? Bizum ha revolucionado los pagos instantáneos desde que en el año 2016 alrededor de una quincena de entidades bancarias de España decidieran crear este modelo de pagos, a las que posteriormente se unieron algunas de Andorra.

La banca española se convirtió en pionera en ofrecer Bizum en Europa. De aquellos 16 bancos iniciales, la cifra supone ahora más del doble, englobando cerca del 100% de la cuota de mercado en el conjunto del ámbito nacional.

¿Puedo hacer Bizum con mis familiares?

Enviarle dinero a un familiar, ya sea tu hijo, tu pareja o tus padres es posible de la misma manera que le mandas dinero a un particular. La paga mensual a tu hijo, mandarle dinero si estudia fuera de casa, pedirle que pase por el supermercado porque se te olvidó comprar algo... Los casos en los que puedes enviarle dinero a un familiar son muchos, tanto si tiene Bizum como si no tiene el servicio.

Las rutas de Madrid a Gran Canaria y Tenerife lideran las compras con bizum a través de iberiaexpress.com. / LP/DLP

Si mandas un Bizum a una persona que no tiene la aplicación y pasan 48 sin que el destinatario se registre en el sistema, la operación se cancelará y el dinero regresará a la cuenta de origen.

A la hora de abrir la agenda de Bizum, verás a través del logo de Bizum quién está dado de alta en la aplicación y quién no.

La app Bizum continúa trabajando en el desarrollo de nuevas funcionalidades. / LP/DLP

¿Cómo se hace Bizum con mis familiares?

Bizum detalla los siguientes pasos para enviar dinero mediante la aplicación a tus familiares:

1. Abre la aplicación de tu banco.

2. Escoge la opción Bizum.

3. Abre tu agenda y selecciona el contacto y el número de teléfono del familiar al que quieres enviar el dinero.

al que quieres enviar el dinero. 4. Introduce la cantidad de dinero que quieres enviar .

. 5. Añade un concepto al Bizum .

. 6. Confirma la operación.

Siguiendo esos pasos le llegará el dinero a tu familiar.