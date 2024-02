El precio de coches, viviendas, embarcaciones, locales comerciales y otros bienes que son subastados por Hacienda salen a la puja, normalmente, con precios por debajo de los que existen en el mercado para los bienes muebles e inmuebles. Es una oportunidad para que te hagas con una propiedad que puede suponer una buena oportunidad de inversión.

Hacienda embarga los bienes de un deudor cuando no tiene otra oportunidad de cobrarse las deudas del contribuyente, ya sea una particular o una empresa. Sacándolos a subasta, la Agencia Tributaria satisface el cobro. La confiscación de bienes es la medida más gravosa que existe.

Las subastas de Hacienda tienen sus propias reglas y se realizan a través de Internet, en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE), en este enlace.

En el Portal de Subastas el BOE se llevan a cabo las subastas judiciales y notariales, y desde el 1 de septiembre de 2018, las subastas tributarias, explica Hacienda.

¿Quién puede acceder a la subasta?

La Autoridad Gestora de una subasta es la figura responsable del proceso de ejecución de la subasta, a la que puede acceder cualquier ciudadano que lo desee por medio del Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE, tanto si se está registrado como no.

Ventajas para usuarios registrados:

En el caso de estar registrado en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE, el ciudadano podrá hacer lo siguiente, detalla la Agencia Tributaria:

Realizar depósitos , participar como postores en las subastas.

, participar como postores en las subastas. Ver los detalles de las subastas que no son de carácter público (documentación adicional, información registral en caso de que esté disponible, importe de la puja máxima en cada momento, información sobre sus datos de participación en subastas, etc).

(documentación adicional, información registral en caso de que esté disponible, importe de la puja máxima en cada momento, información sobre sus datos de participación en subastas, etc). Suscribirse a servicios de aviso de inicio del período de pujas de las subastas que se ajusten a sus criterios, hasta un máximo de 50 suscripciones .

que se ajusten a sus criterios, hasta . Gestionar sus datos de registro.

En cambio, si no estás registrado podrás:

Realizar búsquedas de subastas en curso por distintos criterios.

por distintos criterios. Consultar los detalles públicos de cada subasta , tales como la información general, los datos de la Autoridad Gestora, los lotes que la componen, así como el interesado o el acreedor, si la Autoridad Gestora ha determinado que sean datos públicos.

, tales como la información general, los datos de la Autoridad Gestora, los lotes que la componen, así como el interesado o el acreedor, si la Autoridad Gestora ha determinado que sean datos públicos.

No obstante, la Agencia Tributaria aclara que cualquier usuario puede registrarse en el Portal en cualquier momento.

Para realizar el registro en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE es necesario disponer de un certificado electrónico reconocido o cualificado, que te identifique por tu DNI o NIE, o bien disponer de alguno de los mecanismos de identificación del sistema Cl@ve (Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente).

¿Cómo conozco el plazo de apertura de las subastas?

Hacienda explica que la fecha exacta del inicio de las subastas no se puede conocer, ya que está condicionada por la publicación del anuncio en el BOE, según los intervalos de publicación establecidos (entre tres y seis días hábiles).

El depósito se podrá hacer en cualquier momento durante los 20 días del período de pujas de la subasta

Una vez sale publicada en el BOE, la subasta se inicia según la normativa aplicable: se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde la publicación del anuncio en el BOE.

La subasta permanecerá abierta durante veinte días naturales y no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última puja, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días por un máximo de 24 horas.

La Agencia Tributaria dispone de una aplicación para buscar inmuebles en subasta, mediante la cual podrás recibir alertas para enterarte de los bienes que han sido embargados y que formarán parte de las pujas.

¿Cómo deposito el dinero en las subastas?

En las subastas tributarias es obligatorio realizar un depósito para pujar y el mismo es obligatario realizarlo a través del Portal de subastas, utilizando una cuenta de la que seas titular o autorizado y que pertenezca a alguna de las entidades colaboradoras de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria.

El depósito se podrá hacer en cualquier momento durante los 20 días del período de pujas de la subasta, pero Hacienda recomienda hacerlo con más de un día de antelación respecto a la fecha de conclusión del período de pujas de la subasta, debido a que el sistema de constitución de depósitos utiliza sistemas informáticos de terceras partes.

Si no eres el postor ganador y no has solicitado reserva de postura, su depósito será devuelto una vez concluya el período de pujas de la subasta.

¿Cómo se hace la puja?

Para pujar es necesario ser usuario registrado y haber hecho el depósito establecido por la Autoridad Gestora en las subastas que así lo requieran.

En el momento de participar en la primera puja de la subasta, deberás aclarar si lo vas a hacer en tu propio nombre (la persona física registrada), en régimen de gananciales o en representación de un tercero. Las pujas sucesivas se entenderán realizadas con las mismas características de la primera puja.

Por otro lado, existe una puja mínima o de salida del bien o lote subastado y será el 10% del tipo de subasta, salvo que estos bienes o lotes tengan una carga superior o igual al 25% del importe de valoración, en cuyo caso, no habrá puja mínima, señala Hacienda.

¿Cómo se adjudica la subasta?

La Autoridad Gestora es la encargada de adjudicar la subasta con los criterios establecidos por esta, una vez ha concluido el periodo de pujas. El Portal de Subastas es el que comunicará a la Autoridad Gestora los datos del postor que ha ganado la puja.