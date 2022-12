La Villa de Moya sigue haciendo de las suyas en temas relacionados con la gastronomía, y es que tras triunfar con los bizcochos y los suspiros, han vuelto a ser noticia tras conseguir un récord en la elaboración del roscón de Reyes más grande de Europa. "El roscón me sabe a campo, a Navidad y a familia", asegura Maikel Bello con su roscón en la mano. "Mi sabor favorito siempre ha sido el de crema, y este justamente lo es, así que fenomenal", cuenta entre risas. Maikel, ha sido uno de los curiosos que se ha acercado a Moya para probar este roscón de 550 metros y 1.597 kilos.

La decisión de esta ‘bonita locura’ surgió el año pasado y este verano decidieron hacerlo

Aunque la quedada estaba prevista para las cuatro de la tarde, eran muchos los que se fueron amontonando desde mucho antes en la calle Miguel Hernández, esperando su trocito de dulce de Navidad. Un dulce que que ha sido elaborado con 375 kilos de harina, 700 kilos de crema pastelera y 140 kilos de fruta escarchada, 56 kilos de azúcar y 60 litros de huevos pasteurizados, 9 kilos de mantequilla y 12 kilos de margarina, 32 de levadura y 15 litros de ron junto a 12 litros de agua, y 180 de leche a los que se le han añadido 6 kilos de aromas.

La iniciativa

La decisión de esta 'bonita locura', tal y como la describe su coordinador, surgió el año pasado con la ilusión de hacer algo diferente. "Indagamos y el roscón más grande que se había hecho en España y en Europa era en Lorca de 363 metros, y propuse superar ese récord. Hemos elaborado esto en tres días con 16 profesionales de la pastelería", asegura Aridane Rivero, quien describe esta experiencia como "dulce y enriquecedora". Una experiencia que llevan preparando varios meses, dado que lo plantearon como una locura en Navidad del año pasado, en mayo se hicieron las primeras pruebas y antes de verano dieron el sí definitivo.

En este proyecto se han volcado 40 personas de las que 20 son alumnos del instituto Felo Monzón, quienes describen este día como "una experiencia increíble". Los estudiantes que han participado en este proyecto son del ciclo de hostelería y turismo, y fueron avisados de su participación en este día hace un mes. Una noticia que recibieron con ilusión y motivación. Además, los más agradecidos de la tarde no dudaron en acordarse de la organización que había hecho posible que todos pusieran disfrutar de este día. "Al roscón le doy un 10, pero a la organización también, porque aunque no son la cara visible, son los que han trabajado para que nosotros podamos disfrutar", asegura Ana Pilar.

Sabor a Navidad

Los más pequeños de la casa fueron los que más disfrutaron de este día, quienes desde primera hora de la tarde esperaban con ganas el momento de probar este macro roscón. "El roscón está buenísimo. Nos sabe a felicidad y a Navidad. Llevamos aquí desde antes de las cuatro y venimos desde Las Palmas para probarlo", aseguran divertidas Julia Correa y Alba Rodríguez. Al igual que ellas, fueron muchos los curiosos que se acercaron al municipio desde la capital, conscientes de que una actividad de estas características no suele darse muy a menudo.

Si los curiosos que se habían desplazado hasta Moya estaban encantados con lo que estaban viviendo, más lo estaban los residentes de este municipio, que en estos últimos años han estado experimentado que a través de estas iniciativas las personas tienen participación en actividades que son de interés general, y que llevan turismo a la zona. "Estoy muy contenta con todo lo que se está haciendo. Creo que a la gente le hace falta este tipo de acciones", apunta María Santana.

Tampoco faltaron los que llegaron hasta la calle Miguel Hernández por el simple hecho de ver cómo sería batir el récord europeo de un roscón de Reyes. "Vi en las noticias que hoy iban a batir el récord y no dudé en acercarme", asegura David Mendoza, que aunque no es muy amigo de este dulce navideño se ha decidido a probarlo. "Visualmente es muy bonito, y de sabor está mejor de lo que esperaba. Creo que a partir de hoy me haré fan del roscón", sentencia.

Las cafeterías de la zona, por su parte, han notado que la elaboración de este roscón ha llevado hasta Moya a muchas más personas de lo normal. "Parece que ha empezado todo muy animado. Nosotros hemos vendido mucho, sobre todo bebidas calientes como café o chocolate. Nos viene muy bien este tipo de eventos", asegura Desiré Mendoza, trabajadora de la cafetería treinta y una delicias.

Algunos de los catadores de este roscón notaron que la crema del interior estaba un tanto fría, hecho que se pudo explicar previamente, dado que los pasteleros decidieron darle un punto de congelación porque no sabían la meteorología que iba a tener el municipio. Sin embargo, a pesar de esto, las sensaciones fueron excepcionales en un ambiente navideño que destacó por el entorno familiar que proporcionó, donde tanto mayores como pequeños se lo pasaron en grande y se endulzaron el día. Un día de récord en la Villa de Moya que a muchos les sabe a ilusión y a Navidad.