Matías Rodríguez Martín: «En algunas etapas del Dakar me parecía estar en Fuerteventura»

Uff, hay que vivirlo para saberlo, nadie lo puede explicar en palabras. En primer lugar no son solo los 12 días de competición, son 20. Me explico, el Dakar intenta y consigue que tu no descanses en casi 3 semanas y te somete a un ritmo frenético que si te paras, no sales. Embarcas el coche en Barcelona, coges el avión donde van todos los competidores, Sainz, Roma, Esteve, Laia Sanz, mecánicos, asistencia, llegas a Qatar y empieza la burocracia de logística. Hay que ir al muelle a buscar el coche, reuniones donde explican la carrera, las normas estrictas, que sonsiempre distintas de un Dakar a otro, te estudias los planos, los timing, te revisan la mecánica al milímetro y te verifican pieza por pieza de manera muy estricta, de hecho casi no pasamos por una mínima modificación en la transmisión, pasas la documentación de todo el equipo, te desplazas al Vibac o zona donde viven los corredores estas semanas, y allí comemos en carpa colectiva, baños colectivos y zonas comunes.

¿Cómo es un día típico del Dakar?

Levantarse muy temprano, casi siempre a las 4 de la mañana, desayunas, te preparas y sales antes de que salga el sol para enlazar con la zona de salida que puede estar a 200 ó 300 km, haces los tramos que pueden ser 4 ó 6 de un total de 800 ó 300 kilómetros según el día, llegas de día o de noche y vas al Vibac, le dejas el coche a los mecánicos, les comentas impresiones, ellos se quedan poniéndolo a punto, nosotros vamos a la carpa a comer lo que nos den, asearnos, tienda de campaña, dormir rápido porque a las 4 en planta de nuevo. Y así un día tras otro durante todas las jornadas de la prueba.

¿Tuvieron un día de esos de verse fuera de la carrera?

Varios, todo piloto suele tener 2-3 de esos días, el desgaste físico y psicológico es grande. Vas en un coche pequeño, limitado de espacio, ventanitas de competición mínima, sin aire acondicionado y con un mono ignífugo que da mucho calor. El segundo día se nos rompe la caja de cambios a 30 kilómetros de meta pero lo solucionamos aunque es la etapa 8 la que nos dejó tocados.

¿Qué pasó... ?

Nuestro coche tiene poca altura y ese día había muchas dunas y arena batida por el paso de los camiones y los primeros de modo que no teníamos tracción porque se apoyaba en la barriga del coche y nos quedábamos literalmente en el aire, había que ir en zig-zag hasta que nos quedamos bloqueados y tuvimos que salir del coche a palear con 40º, mono de competición, casco y media hora de sufrimiento donde los otros competidores no nos ayudaron porque si paraban se quedaban ellos también, agónico. Salimos y al poco pinchamos, estábamos al límite, lloraba dentro del casco y no oía a mi copiloto, estaba descentrado, todo era pesimismo, pero paramos a un lado, salimos del coche y hablamos entre nosotros de dejarlo, Sandra me calmó y razonó que iríamos poco a poco y minuto a minuto y así llegamos pero destrozados, ese día ni comimos, nos dormimos para salir a las 4 de nuevo.

¿Qué valoración haces una vez terminado el rally y, sobretodo, llegar a la meta final?

El reconocimiento de la propia gente del Dakar, los competidores, los jueces y la organización que no entienden cómo hemos podido terminar con un Lada Niva que es un coche pequeño de baja potencia y que pocos Lada han terminado esta prueba. Por otro lado el reconocimiento de los nuestros, el seguimiento que hemos tenido de Ibiza, de Fuerteventura, de medios de prensa de habla hispana en Sudamérica, amigos, otros competidores, eso es muy bonito y nos da fuerza para seguir.

¿Y qué perspectivas de futuro tienes ?

Tenemos varios proyectos en perspectiva, de ofertas de equipos, de coches, escuderías, ahora toca valorar todo, disfrutar estas semanas y sin dormirse ponernos manos a la obra porque el Dakar lleva una preparación física con meses de antelación, de patrocinios, prensa, colaboraciones, es como cuando en Canarias terminan los carnavales y al siguiente mes ya están con el siguiente, ja,ja, ja… Y todo esto que hemos conseguido no sería posible sin la confianza de nuestra escudería BXS Motorsport, los patrocinios principales de Ibiza Travel, Blackstad Builders y Luxury Cement Solutions así como muchos colaboradores y amigos que no han dudado en ayudarnos con sus propios medios.

¿Tuvo colaboradores de Fuerteventura?

Si, claro. Varias empresas y colaboradores particulares. Entre ellas, me gustaría destacar a la emisora local Onda Fuerteventura, que ha hecho una cobertura impresionante de mi actuación y la de Sandra.

¿Y ahora toca descansar ?

Ha sido una carrera muy dura e intensa. Llegaré mañana martes a Gran Tarajal a descansar durante algunos días, así como disfrutar de la familia y los amigos, pero de forma especial de la playa que es donde dí mis primeros pasos y aprendí a nadar. Para mi es un enorme orgullo ser cangrejo (gentilicio como se conocen a los naturales de Gran Tarajal)

¿Y como lleva eso de que su copiloto sea su propia pareja?

Risas... Dentro del coche hay momentos de tensión, es normal, pero una vez fuera del mismo todo vuelve a la normalidad.