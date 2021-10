La concejala de CC en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Francisca Quintana se ha desligado de su formación política y ha optado por mantenerse en el equipo de gobierno junto a la alcaldesa Conchi Narváez, después de que ésta destituyera el pasado jueves a sus compañeros Alejandro Marichal y Pino Dolores Santana. En un comunicado hecho público este lunes, la edil ha manifestado su intención de permanecer al frente de las áreas que gestiona hasta ahora, Política Ambientales, Consumo, Control y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) porque a ello se comprometió cuando tomo posesión de su cargo. “Hace dos años adquirí un compromiso con los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana y lo revalido hoy porque yo sí soy una persona seria y cumplo con mis compromisos”, sostiene.

La previsión de CC en San Bartolomé de Tirajana era que este lunes los dos concejales que todavía permanecían en su cargo, Alexis Moreno y Francisca Quintana, presentasen su dimisión si la alcaldesa no los destituía porque así lo habían acordado en una reunión del partido y todos los miembros habían cerrado filas en torno al líder, Alejandro Marichal. Sin embargo, Francisca Quintana se ha apartado de esa decisión y retirado su apoyo al partido para permanecer en el grupo de gobierno junto a PSOE, NC y Ciudadanos. “Voy a pasar los 20 meses trabajando en este grupo de gobierno para recuperar la actividad económica en el municipio y nada me desviará de ese objetivo”, añade.

“Mis vecinos y vecinas”, prosigue, “me encontrarán en el trabajo, el diálogo y en la calle pero no me encontrarán en las luchas personalistas de sillones ni en la oposición destructiva que lo único que hace es perjudicar al ciudadano”, sostiene Francisca Quintana en la nota. Por su parte, el edil Alexis Moreno presumiblemente presentará hoy su dimisión a la alcaldesa si ésta no lo destituye, según él mismo ha asegurado a este periódico.

Tras la expulsión de Marichal y Santana, y la previsible dimisión de Moreno, Conchi Narváez mantendrá una mayoría absoluta de 14 concejales.