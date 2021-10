La madre de Yéremi a 'El Rubio': "Te perdonamos si dices dónde está el niño"

La madre de Yéremi Vargas se dirigió a Antonio Ojeda 'El Rubio' para rogarle que le devolviese el cuerpo de su hijo que lleva 14 años desaparecido y a cambio le perdonaría. En la rueda de prensa que dio este martes la familia del pequeño -que tenía siete años cuando desapareció-, Ithaisa Suárez y el abuelo del niño, José, enviaron un mensaje claro a quien creen que secuestró y acabó con la vida del menor.

"Le damos la oportunidad de que lo diga. Nosotros no queremos venganza, ni siquiera justicia, de eso que se encargue el tema judicial", apuntó la progenitora del pequeño, a la vez que sentenció que "sólo queremos que nos entregue a Yéremi, esté como esté. Seríamos capaces hasta de perdonarlo pero que nos de lo que haya del niño, queremos saber dónde está. Estamos sufriendo muchísimo, por favor que colabore".

Asimismo, el abuelo de Yéremi, José Suárez añadió que le han contactado varias personas para decirle que creen que Ojeda se deshizo de los restos del pequeño tras dárselo de comida a unos cerdos. "Hay gente que me ha dicho que, conociéndole, pudo habérselo dado de comer a los cochinos que tiene", apuntó, al tiempo que explicó que esos testigos "no dan la cara para no verse implicados en un procedimiento judicial". "Seguiremos hasta el final, hasta que él (Antonio Ojeda) sé de por vencido. Yo tengo clarísimo que fue él", reiteró el padre de Ithaisa Suárez.

"Que hable de una vez, si es un hombre que diga dónde está para recoger lo que queda de él" insistió el abuelo del menor. Este, a su vez, aseveró que le daba "igual el tiempo que le den de condena" a 'El Rubio' por, presuntamente, secuestrar y matar al niño. "Es más, si me dice dónde está el niño, yo sería capaz de perdonarlo. No queremos que Yéremi esté por ahí tirado. Queremos que vaya a descansar a un campo santo como todo el mundo", apostilló José Suárez.