La Casa de la Navidad ha abierto sus puertas este lunes en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín con un despliegue de color, magia y sobre todo mucha ilusión. Espíritus de la Navidad acompañan a los más pequeños en un divertido recorrido en busca de Papá Noel, que los espera en su hogar para recibir las cartas de deseos.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la concejala accidental de Cultura, Consuelo Díaz, recibieron a los primeros niños y niñas que acudieron a la actividad procedentes del CEIP Casas de Veneguera y el CEIP Cercados de Espino.

Diferentes espacios

Junto al primer grupo, realizaron el recorrido formado por diferentes sets como 'La Biblioteca del Conocimiento', 'El invierno', 'El País de los Dulces' y 'El Taller de Juguetes'. En cada uno de estos, un Espíritu de la Navidad explica la importancia de la lectura y la formación, la educación, el medioambiente, la solidaridad, la constancia y del esfuerzo. Durante la aventura los pequeños reúnen una serie de objetos mágicos que les permiten encontrar a Papá Noel, que los recibe encantado. Al finalizar, les esperan talleres de manualidades navideñas.

“No hay más que ver la ilusión de los primeros niños y niñas que han entrado. Es una maravilla ver esas caras de fantasía y la magia que despierta la Navidad en ellos”, dijo Díaz, afirmando que por esa ilusión que albergan “merece la pena organizar este tipo de actividades”.

La edil ha explicado que durante la mañana La Casa de la Navidad será visitada por el alumnado del municipio y de 17:00 a 19:00 horas por el público general. Para acudir en horario de tarde se ha establecido un sistema de reserva de entradas, que ya se encuentran agotadas. No obstante, Díaz ha asegurado que “nadie se va a quedar sin hacer la visita a La Casa de la Navidad. Es muy importante que los niños y niñas no se queden fuera y participen de su fiesta, que es la Navidad. Por tanto, la personas que no hayan podido reservar entradas pueden asistir, aunque deberán esperar a que sea posible el acceso. Las familias que sí tengan entradas realizarán la actividad el día y hora solicitados.

La programación de Navidad se prolongará en el municipio hasta el próximo 5 de enero. Se puede consultar en los perfiles oficiales de redes sociales del consistorio sureño y en la web municipal.