El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de ocho años de cárcel impuesta por la Audiencia de Las Palmas a un ciudadano francés que estrelló un vaso en la cara a otro hombre, al que ocasionó lesiones muy graves, entre ellas la pérdida de un ojo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de agosto de 2017 en una discoteca de un centro comercial de Playa del Inglés (Gran Canaria) y la defensa alegaba en su recurso que el procesado había obrado en legítima defensa, en medio de una riña tumultuaria.

Según su tesis, la Audiencia no había valorado correctamente las pruebas, ni las circunstancias en las que se produjo el altercado.

La Sala de lo Penal del TSJC le responde que no solo no se ha probado que hubiera tal riña, sino que los testigos han acreditado, entre otras cosas, que la víctima no agredió al agresor, sino que se limitó a pedirle que no increpara a unas chicas.

El afectado, que tenía 31 años y trabajaba en la hostelería, necesitó un año entero y siete operaciones para recuperarse de las heridas. Como consecuencia de los cortes que sufrió, ha perdido un ojo y ha recibido la incapacidad laboral permanente total.