El Fondo de Desarollo de Gran Canaria, en peligro por la exclusión de Mogán y San Mateo

Los alcaldes de Mogán y San Mateo, Onalia Bueno y Antonio Ortega respectivamente, han denunciado este jueves que el Cabildo de Gran Canaria excluye a estos dos ayuntamientos del reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan), un programa aprobado por la Corporación insular el pasado lunes en el que se distribuirán 509 millones de euros en 19 municipios para un total de 428 obras en el período 2023-2007. Los regidores de estos dos municipios han instado al Cabildo y su presidente, Antonio Morales, a que "reflexionen", reconduzcan la situación e incorporen a estos dos ayuntamientos en el reparto de estos recursos, o de lo contrario acudirán a los tribunales para defender los intereses de sus ciudadanos.

En una comparecencia conjunta de estos dos regidores junto al secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo, que ocupó la presidencia del Gobierno canario durante la etapa en que el Ejecutivo impulsó la consecución y reparto de estos fondos, los dos alcaldes han considerado que la exclusión de sus ayuntamientos de este programa responde a que en la convocatoria anterior, ya cerrada, ambos municipios concurrieron de forma independiente y presentaron sus proyectos directamente al Gobierno regional. "El Cabildo se escuda en que como Mogán y San Mateo fuimos a proyecto en la anterior convocatoria, dicen que hemos recibido más inversión de la que nos correspondía por habitante, pero eso no se matizaba, así que no tienen justificación ninguna para excluirnos en esta nueva convocatoria, se la inventan", sostuvo Onalia Bueno.

Los regidores han mostrado su esperanza en que el Cabildo rectifique e incluya a sus ayuntamientos en el reparto de estos fondos. "Tenemos la esperanza de que se reconduzca la situación, porque si no nos iremos a un Contencioso-Administrativo donde pediremos la aplicación de medidas cautelares", señaló la alcaldesa de Mogán, "y en caso de que prosperen se paralizará el Fdcan, y luego que no nos responsabilicen a nosotros, porque la responsabilidad única está en la Casa Palacio". El alcalde de San Mateo, por su parte, ha aludido a una "persecución política desde hace años" por parte del presidente insular Antonio Morales al no haberse aliado estos dos municipios junto al Cabildo contra el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (CC).

En dos reuniones celebradas por los 21 municipios durante el año pasado, el Cabildo ya señalaba que Mogán y San Mateo se quedarían fuera de este programa, según señaló Bueno. "Ya Morales tenía claro que nos íbamos a quedar fuera y allí reclamamos que eso era ilegal", sostuvo, "en los corrillos se dice que nosotros hemos decidido excluirnos y no formar parte. ¿Qué alcalde no quiere formar parte de un reparto de dinero para mejorar su municipio? Eso es algo absurdo e inventado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria". La alcaldesa moganera reveló también que ambos consistorio han enviado distintos escritos a la presidencia de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a la presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), al presidente canario, Ángel Víctor Torres, al videpresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez y a distintos grupos parlamentarios como NC y PP para explicarles la situación y han obtenido el silencio por respuesta.

