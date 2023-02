Martín Sosa: "Se ha avanzado más con el mamotreto en este mandato que en los últimos 17 años"

Como edil de Urbanismo se comprometió a dar uso público al mamotreto. ¿Porqué termina el mandato y todo sigue igual?

No, no está igual. El reto que nos marcamos al inicio del mandato fue desbloquear la situación de ese espacio, que no queremos llamarlo mamotreto. Santa Brígida se merece que se le cambie ese mal nombre a ese edificio. En estos cuatro años hemos conseguido adaptar la construcción al Plan General con la demolición de las partes laterales y la parte superior, y se han hecho las pruebas de carga para ver el estabilidad de la estructura después de 20 años paralizado. Eso nos ha servido para preparar los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas y ya está en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para la redacción del proyecto de cómo va a quedar ese espacio. Estos años, con una pandemia de por medio, han servido para desbloquear el aspecto judicial y fijar las bases de lo que va a ser el atractivo comercial, cultural, de esparcimiento, de ocio y la reactivación de la zona comercial abierta.

¿Pero no cree que cuatro años dan para mucho y podía estar listo el mamotreto?

Sí y no. Teniendo en cuenta que ha habido una pandemia, lo que se ha conseguido es suficiente. Ya están las demoliciones hechas y el pliego para dar continuidad a la redacción del proyecto. Se ha conseguido más en cuatro años, que en los otros 17 años en que estuvo paralizado el edificio.

¿El problema de aparcamiento se resuelve una vez que esté abierto ese edificio?

Si queremos fomentar la zona comercial abierta, si queremos ir de la mano del tejido empresarial hay que facilitar que los vecinos de otros puntos de la isla se puedan acercar a Santa Brígida y para eso hay que crear más plazas de aparcamiento. Precisamente se han invertido 280.000 euros

en la calle Juan Morales para adecentar ese terreno para ofrecer más plazas, y desde que las 500 plazas del edificio del mamotreto estén operativas el problema de aparcamiento quedará solucionado. A esto hay que añadir que el plan de zonas comerciales conlleva la peatonalización de calles a las que habrá que buscar opciones de aparcamiento.

¿Y qué ha ocurrido en la obra de la glorieta de acceso a Santa Brígida que se ha paralizado por el uso de uralita?

Eso es competencia del Cabildo de Gran Canaria. Es una obra que está ejecutando la Consejería de Obras Públicas del Cabildo.

Otro de sus retos era impulsar el desarrollo del Plan General. ¿Ha habido algún cambio en el planeamiento?

Se licitó el pasado año un contrato para corregir errores del Plan General, que se va a aprobar en breve por el Pleno, y va servir para desarrollar urbanísticamente el municipio.

¿Y hacia donde va a crecer Santa Brígida?

El casco avanzará hacia Los Olivos. Habrá que elaborar los distintos planes específicos de desarrollo del casco, y ver donde se fijan las zonas industriales. También se resuelto con la Autoridad Única del Transporte a la parada de guaguas preferente en Los Olivos.

¿Se reserva mucho suelo para viviendas en Los Olivos?

Sí. No le podría hablar de metros exactos pero claro que cuando se define el Plan General se reserva suelo para viviendas no solo en Los Olivos sino en Pino Santo y en otros barrios.

Los vecinos se quejan de lo caro que cuesta hacer una promoción en el municipio. ¿ Van a impulsar viviendas publicas?

El elevado precio de la vivienda no solo atañe a Santa Brígida, es un problema generalizado en toda Canarias y en España. Pero sí que hemos hecho esa demanda al Gobierno canario teniendo en cuenta que es una competencia exclusiva del Gobierno canario y del Cabildo. El Ayuntamiento dispone de bolsas de suelo y en reiteradas ocasiones hemos manifestado a la Consejería de Obras Públicas que lo ponemos a disposición del Consorcio de Viviendas para impulsar un plan de viviendas pública. En diciembre firmamos un convenio con el Consorcio para la transformación de tres antiguas viviendas de maestros de las escuelas unitarias para reformarlas para que sirvan de alojamiento de paso para personas en riesgo de exclusión social.

¿Se están pidiendo más licencias para recuperar casonas antiguas y viviendas para destinarlas a la oferta turística?

Si, sobre todo después del covid porque el modelo turístico ha ido cambiando. Si se ha notado un incremento en las solicitudes de licencias para reconvertir viviendas antiguas en viviendas vacacionales y casonas para transformarlas en hoteles.

Se presenta a las últimas elecciones por Unidos por Gran Canaria tras dejar el PP y ahora anuncia que va a liderar la lista del PP. ¿Vuelve al partido de sus orígenes?

Si. Soy concejal de Santa Brígida desde 2007. Entre 20027 y 2011, y de 2011 a 2015 lo hice bajo las siglas del PP, y en el 2015 por discrepancias con la dirección local del partido me invitan a salir, y pasé a militar Unidos por Gran Canaria. Mi salida de Unidos se produce desde septiembre de 2022, por discrepancias, -casualidades de la vida- con el mismo dirigente que en su momento era el líder del PP en Santa Brigida. He seguido con mis labores de concejal y la semana pasada recibí la propuesta por parte de la dirección insular, concretamente de Miguel Jorge Blanco, de liderar la lista a la alcaldía del municipio.

¿Y esas discrepancias siempre fueron con Lucas Bravo de Laguna?

Si, fueron siempre desencuentros con la persona que estaba al frente de la dirección del partido. Y todo el equipo que me acompañaba en Unidos desde 2015 decidimos dejar esa formación política sin saber qué iba a suceder de cara a las elecciones de 2023. Las conversaciones con el PP se producen a lo largo de las dos últimas semanas .

¿Y ha tenido algo que ver con que usted no iba a liderar la lista a la alcaldía?

No, en absoluto. No han tenido que ver con la candidatura para las elecciones. Han sido discrepancias de funcionamiento interno del partido con las que el comité local de Santa Brígida no estaba de acuerdo.

¿Qué va a decir ahora a los satauteños para que le voten?

El principal reto que nos planteamos es ganar las elecciones y posicionarnos como la primera fuerza política de Santa Brígida, reconducir el voto de centro derecha, y demostrar que el PP puede ostentar la alcaldía con proyectos realizables para el municipio, que es lo que se ha hecho ahora.

¿Y si tuviera que pactar para gobernar lo haría con Unidos como hizo este mandato el PP?

Lo que no voy a hacer es, sin concurrir a las elecciones, poner vetos a nadie. No hablo de pactos porque es un insulto al votante. Me presento para ganar. Después del 28 de mayo es cuando tocará hablar de pactos.