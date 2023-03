La Feria del Sureste arranca con 155 puestos de artesanía y producto local

La Avenida Carlos V de Carrizal abre hoy sus puertas a los 155 puesteros que lucirán desde hoy y hasta el domingo sus productos en la XIX edición de la Feria del Sureste. Una feria que cada año se supera con creces y que incorpora novedades, como la que ofrecerá el municipio de Ingenio con el taller de cochinillos.

Desde ayer a primera hora, los operarios se vestían de faena para empezar con el montaje de la feria, que conlleva 155 puestos, carpas para proteger del sol o el escenario entre otras cosas. Eliezer Marrero se estrenaba en esta profesión de montar carpas, asegurando que es un trabajo que les ocupará todo un día. “Tardamos en montar cada una entre dos y tres horas. Yo es la primera vez que lo hago y la verdad es que es sencillo”, asegura mientras prepara los materiales para levantar una de las carpas.

Las cafeterías y locales de la zona esperan un mayor flujo de personas durante estos días

Toda la avenida de Carlos V, en Carrizal, era un auténtico zafarrancho. Cortes de tráfico, operarios encargándose de los preparativos, televisiones locales haciéndose eco y sobre todo mucha ilusión en que esta edición salga lo mejor posible. Midiendo cada detalle y con una precisión absoluta, Santiago Espinosa calcula los metros exactos que deben haber entre una carpa y otra. “Son unas medidas estándar de nueve metros cuadrados y lo mas importante es fijarlas bien para que no se muevan”, explica. Ayer, la empresa para la que Santiago trabaja tenía previsto montar un total de 35 carpas, algo que les llevó unas cinco o seis horas debido a que tuvieron durante toda la mañana un contratiempo: el viento. “Nos ha ralentizado bastante el trabajo porque las medidas que marcamos se nos mueven constantemente”, asegura.

El montaje de la feria un día antes de que esta comience es algo que se empezó a hacer en la anterior edición, celebrada en Vecindario el pasado mes de noviembre. Tal y como comenta la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, otros años se empezaba a montar por la tarde noche y se veían apurados, por lo que empezar por la mañana es algo que se nota bastante.

Los vecinos de la zona se han mostrado satisfechos con el hecho de que Ingenio, y en este caso la Avenida Carlos V de Carrizal acoja esta Feria, pues trae al lugar visitantes nuevos. “Lo único que nos afecta un poco es el tema de las guaguas, pero si queremos tener feria y atraer al turismo hay que aceptar las consecuencias”, asegura Leticia Alvarado, vecina de Carrizal desde hace cuatro años. “Llevo viviendo aquí mucho tiempo y ya he decidido que me quedaré para siempre, porque no cambio por nada la tranquilidad que me trae este sitio”.

Una feria del sureste que se realiza cada año con la misma ilusión y con la intención de que todos se beneficien, ya sea los vecinos, como los puesteros o los comerciantes de la zona. Juan Carlos Rodríguez, camarero de la cafetería Ca-Gonzalo e hijos tiene la esperanza de que este fin de semana les llegue mucha gente y compense a la poca que entró al establecimiento durante el jueves, día de montaje. “Al estar todo cortado la gente ni siquiera aparca para tomarse un café, sino que prefieren parar en otro sitio”, confiesa.

Por su parte, Catalina Sánchez, organizadora de la Feria del Sureste, ha explicado que están cuidando todos los detalles para que durante hoy, mañana y pasado, la gente disfrute. Un evento que se ha preparado con mimo y que se ha adaptado a todas las necesidades con la adaptación de parkings de tierra al lado del centro de salud de Carrizal y otro junto al IES Carrizal para los que quieran acercarse a vivir la experiencia. También se contará con el montaje de aseos, muestras ganaderas, juegos infantiles, degustaciones de la cocina típica del sureste, teatros y títeres, escenarios a los que se subirán artistas de gran renombre como es el caso de La Trova, Los 600, Los Sabandeños, Los Salvapantallas, Coplas de Mujer, Yeray Rodríguez junto a Conciencia Urbana, Los Gofiones y Vocal 7. Los juegos tradicionales del archipiélago y el taller de cochinilla, presentado como novedad, tampoco faltarán en un evento en el que todos los públicos podrán disfrutar de un fin de semana pensado para la diversión. La artesanía, los productos locales, la cocina tradicional y las exhibiciones serán los encargados de poner el toque principal a esta edición.