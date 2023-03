Más de 30 empresas y un objetivo: encontrar trabajo

El centro comercial Mogán Mall fue testigo durante el día de ayer del encuentro entre empresas y personas en busca de empleo, donde más de una treintena de stands de diferentes sectores se agolparon. Personas con experiencia y sin ella y con diferentes cualidades no dudaron en acercarse al sur de la isla en busca de nuevas oportunidades laborales que les brinden una nueva ilusión de cara al futuro.

La feria de empleo ‘job dating’ vuelve a aterrizar por segundo año consecutivo en Mogán para que empresas y organismos del sector del turismo, comercio y servicios se encuentren con personas en búsqueda de empleo. Este año, más de 30 empresas y 6 conferencias fueron las responsables de dar color al centro comercial Mogán Mall, que se llenó de interesados por conseguir un puesto de trabajo en cualquier sector.

Varias cadenas hoteleras se agolparon en la zona sur de la isla para abrir las puertas de sus empresas, como es el caso de RIU o Radisson entre otras. En el caso de RIU, su representante explica que están ofreciendo trabajo de cara al cliente, como puede ser personal en cocina, bar, comedor o camareros/as de piso. “Si tienen experiencia en el sector, bienvenido sean. Si no la tienen pero tienen ganas de trabajar, les formamos”, explica.

El caso de Radisson es muy parecido, y es que lo que más han ofrecido en estas jornadas de empleo ha sido en los departamentos operativos, como puede ser el caso de restaurante o recepción entre otros. “Este año no ha venido mucha gente”, explica Paula Gómez, representante del stand. “Creo que esta poca afluencia se debe a que el año pasado vinieron muchos institutos o ciclos que estaban en el segundo año y ya necesitaban incorporarse al mercado laboral y este año no. Esperamos poder contratar a gente para dar importancia a este tipo de eventos”.

Entre empresas ofertantes, también existen personas interesadas, como es el caso de Yassira Lucía Pérez. A sus 19 años y con sus estudios de ESO y un ciclo de técnicos y cuidados auxiliares de enfermería está dispuesta a incorporarse a cualquier tipo de trabajo, y es que aunque le gustaría ejercer de lo que ha estudiado, “es bueno aprender y adquirir experiencia de lo que sea y no me cierro a nada”, explica mientras observa el próximo stand al que acudir.

Carolina Pérez, por su parte, lleva cuatro meses en el paro. Tiempo suficiente para entender que, aunque tiene un ciclo formativo de grado medio de peluquería, busca “lo que sea” y está dispuesta a aprender. “He trabajado en peluquerías y también estuve un tiempo siendo camarera de pisos, pero no me importaría trabajar por ejemplo en supermercados porque ahora mismo estoy abierta a todo”, asegura con una sonrisa nerviosa.

Las empresas de trabajo temporal, como es el caso de Eurofirms también se dieron cita en este encuentro. Una empresa consolidada que ofrece trabajos de toda índole y en todos los sectores, tanto hostelería, como logística alimentación o comercio. “Nuestra inscripción es a través de la página web porque también les comentamos el tema de la digitalización, sin perder la parte humana”, argumenta Marta Batista, responsable de la oficina en Vecindario. Perfiles de todo tiempo se dieron cita en este stand, aunque “sobre todo personas en busca de prácticas y de la primera experiencia en el mundo laboral”, explica Batista.

Marta Batista: «Antes eran los trabajadores los que iban en busca de las empresas, y ahora es al revés»

Durante estas jornadas de empleo, han sido muchos los que han afirmado que el año pasado se concentró mucha más gente, algo que Marta Batista achaca al cambio que está sufriendo el mercado laboral. “Mientras que antes eran los trabajadores los que iban en busca de las empresas, ahora son las empresas las que van en busca de los trabajadores. La gente después del covid tiene otros valores”, sentencia.

Yisel Viñas es la responsable de marketing manager de Turijobs, el portal líder de empleo en turismo y hostelería. “La gente que se descarga el QR que tenemos aquí disponible puede inscribirse al portal como candidato y acceder a todas las ofertas que están publicadas en nuestra web”, asegura mientras señala el código y afirmar que este año hay “muchas ofertas y pocos candidatos”. Un hecho que se debe a que “mucha gente está contratando, hay muchas oportunidades y el empleo está subiendo”.

Entre las personas que se han acercado al centro comercial Mogán Mall en busca de empleo existen diferentes condiciones. Los que ya cuentan con experiencia, los que se están incorporando al mercado laboral ahora o los que llevan un tiempo en paro entre otras. María Rodríguez ha sido precavida y ya ha empezado a buscar una alternativa, pues está cubriendo una excedencia y está adelantándose a unos acontecimientos que podrían llegar en un mes. “Trabajé un tiempo en Berlín y hablo tres idiomas, inglés, alemán y español. Me gustaría seguir trabajando en hoteles, y de momento parece que se me rifaban, por lo que me despreocupé”, asegura entre risas.

El caso de Alba Padilla es muy diferente, pues a sus 24 años no cuenta con experiencia a excepción de la que está adquiriendo ahora en sus prácticas en el Gloria Palace Royal, donde la están formando de cara a un futuro. “Estoy terminando un doble grado de publicidad y turismo, pero al no tener idiomas se me cierran muchas puertas”, explica tras asegurar que a día de hoy se ve dedicándose al turismo.

Hiperdino, por su parte, llegó ayer a la feria de empleo con las ideas bien claras: “venimos a captar gente”. Su crecimiento exponencial ha hecho que siempre estén generando empleo por la alta demanda en las tiendas, algo que favorece a ambas partes: la que contrata y la que se incorpora al empleo. Brenda Mujica, técnica de selección y desarrollo de Hiperdino asegura que durante el día de ayer fueron muchas las mujeres que se acercaron a pedir información, algo que “no es habitual, porque siempre solemos recibir más candidaturas de hombres”.

Esta empresa canaria, además, este año ha contado con una novedad, y es que están entrevistando de forma presencial en el momento. “Hay mucha gente que es del sur y nuestra sede está en Las Palmas. Para una segunda fase de firma de contrato sí tendrán que desplazarse pero para una primera entrevista lo hacemos aquí y ya les damos el apto o no”, argumenta. Un proceso rápido para todo aquel que tenga experiencia en el sector, aunque el que no lo tenga no tendrá problema, pues también hacen cursos formativos de cuatro días “en los que formamos a todo aquel que tenga ganas de trabajar. Cuando completen el curso, inmediatamente pueden incorporarse al equipo”.

Joseph Cruz ha sido uno de los que han experimentado esta novedad en el Hiperdino, pues ha sido el primer stand que ha pisado y ya ha sido entrevistado con un apto de por medio. A sus 35 años y con 13 años cotizados a sus espaldas, cuenta con mucha experiencia en varios sectores, desde jardinero hasta gasolineras pasando por reponedor.

Unas jornadas que dan la oportunidad de crecer, de adquirir experiencia y de encontrar empleo de la mano de profesionales que están dispuestos a ayudar.