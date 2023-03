«Cigarreras somos muchas actrices enfrentándonos al poder, sufriendo y levantando el mundo con nuestras manos»

¿En qué momento decidiste que querías ser actriz?

Creo que no hay un momento en el que decides ser actriz, que es un impulso, una necesidad, que te acompaña siempre y, en función de tu contexto, de tu suerte, etc...acabas materializando o no. Fui una niña que jugaba a imaginar otras vidas, fantasiosa... ahí ya está siendo actriz de alguna forma. Luego tuve la suerte de empezar de adolescente a trabajar en una serie de televisión y de convertir esto en mi profesión. Pero "el bicho" como le llamo yo a esa necesidad, está en una desde niña.

¿Qué nos puedes contar de Cigarreras?

Cigarreras es la adaptación teatral de la novela "La Tribuna" de Emilia Pardo Bazán. Es un espectáculo que retrata una época convulsa políticamente a través de la primera huelga de mujeres de Europa. Es increíble comprobar cómo unas situaciones y personajes concebidos en el Siglo XIX pueden resonar tan actuales: la precarización del trabajo femenino, el empobrecimiento de la clase trabajadora, etc... Cigarreras habla de un ayer muy presente y lo hace con toda la fuerza de la presencialidad del teatro y construyendo un artefacto que llega a los y a las espectadoras de una forma muy directa y efectiva. Nos hace reír, nos hace llorar, y el público sale del teatro habiendo pasado por emociones muy diversas... ya para eso se va al teatro, para que te lleven por sitios que tú antes de sentarte en la butaca no habías visitado.

¿Cómo te enteraste de que formarías parte de esta obra de teatro?

Pues porque la compañía de teatro Contraproducións me lo propuso. Me interesó la novela, me encantó el texto que escribió a partir de ella Cándido Pazó y es una compañía teatral que levanta proyectos muy interesantes. Además, la posibilidad de trabajar mano a mano con tantas compañeras actrices me parecía un regalo. Me sentí muy afortunada de que pensaran en mí.

Personalmente, ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta obra?

Lo bien escrita que está. La propuesta de Cándido Pazó me parece un artefacto audaz directo al corazón y eso como actriz es muy agradecido. Contar la historia con Emilia Pardo Bazán como narradora, mientras ella misma presencia cómo los personajes viven las situaciones que escribió, y hacerlo todo solo con los personajes femeninos, es una apuesta audaz y brillante.

¿Qué significa para ti estar en Gran Canaria protagonizando esta obra?

No había estado antes en la isla, así que es una suerte venir para conocer su teatro, no me imagino una forma más hermosa de empezar a conocer un sitio.

¿Qué es lo que te ha aportado esta obra?

La posibilidad de formar parte de un proyecto maravilloso y disfrutarlo con unas compañeras increíbles. Son ya muchas funciones, muchas ciudades y teatros y no deja de ser sorprendente cómo cada teatro renueva nuestro compromiso con la historia, cómo cada función es para todas la última, la más importante. Todas lo estamos disfrutando muchísimo y creo que hablo por todas cuando digo que nos sentimos muy agradecidas por todo lo que estamos viviendo con Cigarreras.

¿Qué le dirías a la población canaria para que se anime a ir a ver esta obra?

Que el teatro ofrece algo único: la posibilidad de vivir algo que está pasando ahí y ahora, frente a nosotros. Cigarreras somos muchas actrices haciendo una revolución, enfrentándonos al poder, sufriendo, viviendo, levantando el mundo con nuestras manos. Es una obra que combina el humor, con pasión y fuerza. Por eso funciona tan bien en todos los sitios: porque la fuerza de un grupo de mujeres luchando por ellas y por los suyos golpea al público y los emociona. Todas conocemos a mujeres así. Vemos en ellas a nuestras madres, a nuestras hermanas o abuelas.